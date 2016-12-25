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Trump, kendi vakfını kapatma kararı aldı

Beyaz Saray'daki görevine 20 Ocak'ta resmen başlayacak olan seçilmiş Başkan Donald Trump, herhangi bir çıkar çatışmasına sebep olmaması için "Trump Vakfı" adlı hayır kurumunu kapatma kararı aldığını açıkladı

Trump, kendi vakfını kapatma kararı aldı
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ADINI taşıyan vakfı kapatma kararını yazılı açıklamayla duyuran Trump,  başkanlığını etkilememesi için önümüzdeki süreçte şahsi vakıf ve ticari  ilişkileriyle arasına mesafe koyacağını belirtti. 
Başkanlık koltuğuna oturduğunda organik bağı bulunan işletmelere  ilişkin sorun yaşamak istemediğini kaydeden Trump'ın, toplam değeri milyarlarca  dolara ulaşan şirketleriyle ilgili nasıl bir yol izleyeceği, Amerikan kamuoyu ve  medyasında merak konusu olmaya devam ediyor. 
Trump'ın 2008 yılından bu yana herhangi bir bağışta bulunmadığı  vakfıyla ilgili daha önce New York Eyalet Başsavcısı Eric Schneiderman tarafından  "usulsüzlük" şüphesiyle soruşturma başlatılmış ve vakfın eyalet sınırları içinde  bağış toplaması durdurulmuştu. 
BM'deki İsrail oylaması 
Öte yandan, Trump, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK)  İsrail'in yasa dışı yerleşimlerinin durdurulması yönünde alınan kararla ilgili  açıklamalarına bugün de Twitter hesabından devam etti. 
Önceki günkü oylamadan memnun olmadığını belirten Trump, "BM'de  İsrail'in yaşadığı kayıp, barış müzakerelerini daha da zor hale getirmiştir. Çok  kötü ancak bir yolunu bulup başaracağız." ifadesini kullandı. 
Mısır'ın çarşamba gündeme getirdiği ancak Trump'ın devreye girmesiyle  ertelenen oylama cuma günü gerçekleştirilmiş ve İsrail'in işgal altındaki  Filistin topraklarındaki tüm yasa dışı yerleşimlerini "derhal ve tamamen"  durdurması kararı alınmıştı. 
Karara tepki gösteren Trump, görevi devraldıktan sonra konuyla ilgili  yeni adımlar atabileceği değerlendirmesinde bulunmuş ve İsrail yönetimine destek  vermişti. 
Beyaz Saray'daki görevi reddetti 
Diğer taraftan Trump'ın geçiş süreci ekibinde İletişim Direktörü  olarak çalışan ve Beyaz Saray İletişim Direktörlüğü için adaylığı açıklanan Jason  Miller, söz konusu görevi kabul etmeyeceğini bildirdi. 
Ailevi nedenleri öne süren Miller'ın 2 ay sonra bir çocuğunun daha  dünyaya geleceği ve ailesine daha fazla zaman ayırmak için Beyaz Saray'daki  görevi reddettiği kaydedildi. 
Beyaz Saray Sözcülüğüne getirilen Sean Spicer'ın iletişim direktörlüğü  görevini de başarıyla yürüteceğine inandığını ifade eden Miller, Trump'a  dışarıdan destek vermeyi sürdüreceğini dile getirdi.
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Etiketler; #Beyaz Saray #Donald Trump #BMGK
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