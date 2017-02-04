Trump'ın yasağı delindi! Tüm yolcular uçakta...

MAHKEMENİN verdiği karar üzerine küplere binen Beyaz Saray, yasağı uygulamak için yeniden harekete geçiyor.

Norveç eski Başbakanı Magne Bondevik'in Washington'da bir havalimanında İran'a üç yıl önce girdiği için bir saat sorguya çekildiği ortaya çıktı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye, İran, Irak, Libya, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarına getirdiği vize yasağı, ülkeyi sarsmaya devam ediyor. Havaalanlarında bugüne kadar eşi görülmemiş görüntülere yol açan yasak, Seattle'daki federal yargıç James Robart tarafından geçici olarak durduruldu.

Eski Başkan George W. Bush döneminde atanan federal yargıç Robart'ın çıkardığı karar, kısa sürede Adalet Bakanlığı'na gönderilecek. Ülkenin kuzeybatısındaki Washington eyaleti, önceki gün vize yasağının iptali için dava açmıştı.

Hükümetin mahkeminin aldığı karara uyması gerektiğini vurgulayan Washington Eyalet Başsavcısı Bob Ferguson, konuyu Yüksek Mahkeme'ye taşıyabilecekleri sinyalini de verdi.

Halihazırda Virginia, New York, Massachusetts ve Michigan'da da vize yasağına karşı açılan davalar var.

TÜM YOLCULAR UÇAĞA BİNDİ

ABD'de mahkemenin verdiği karar sonrası ilk adım Katar Havayolları'ndan geldi. Havayolu şirketi, geçerli vizesi, ve yeşil kartı olan tüm yolcuları uçağa aldığını açıkladı.

HÜKÜMET YENİDEN HAREKETE GEÇİYOR

Seattle'dan çıkan karar, Beyaz Saray'da öfkeye neden oldu. Yazılı bir açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'ın hedefinde, yargıç Robart vardı.

Trump yönetiminin en kısa sürede yasağı tekrar uygulayacağını belirten sözcü Spicer, "Başkanın emri ülkemizi korumayı hedefliyor ve anayasal yetkisi var. Başkan'ın Amerika halkını koruma sorumluluğu var" dedi.

Beyaz Saray, iptal kararını temyize götürüyor.

NORVEÇ ESKİ BAŞBAKANI HAVALİMANINDA SORGUYA ÇEKİLDİ

Norveç'in eski Başbakanı Kjell Magne Bondevik'in Washington Dulles Havalimanı'nda sorguya çekildiği ortaya çıktı.

Diplomatik pasaportunda İran’a üç yıl önce giriş yaptığı görülen Bondevik, yaklaşık bir saat havalimanında tutuldu. Çok şaşırdığını vurgulayan Bondevik, "Diplomatik pasaporta sahip olmakla eski başbakan olduğumun anlaşılması yeterli bir kanıt olmalıydı. Ve şüpheli biri olmadığım da belliydi. Beni bu durumda anında bırakmak yerine sorguladılar" sözleriyle yaşananları anlattı.

ABD'ye National Prayer Breakfast adlı bir programa katılmak için gelen Magne Bondevik, 1997-2000 ve 2001-2005 yılları arasında başbakanlık yapmıştı.

60 BİN VİZE İPTAL

27 Ocak Cuma günü başlayan yasakla, onbinlerce kişinin ABD vizesi iptal oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı, diplomatik ve süresi dolmuş vizeler dışında 60 bin vizenin geçerliliğini yitirdiğini duyurdu. Bu açıklamadan kısa bir süre önce, bir Adalet Bakanlığı avukatı, iptal edilen vize sayısını 100 bin olarak vermişti. Yasak kararına karşı gösteriler de devam ediyor. Başkent Washington DC, Boston, Cleveland, Los Angeles gibi kentlerde sokaklarda ve havaalanlarında toplananlar, Trump'ı protesto etti.