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Trump'ın pozları sosyal medyayı salladı

Beyaz Saray'da kamyoncuları ağırlayan ABD liderinin direksiyona geçmesiyle olanlar oldu, fotoğraflar anında sosyal medyada yankı buldu

Trump'ın pozları sosyal medyayı salladı

Beyaz Saray'da kamyoncuları ağırlayan ABD liderinin direksiyona geçmesiyle olanlar oldu, fotoğraflar anında sosyal medyada yankı buldu

24 Mart 2017 Cuma 15:21
Trump'ın pozları sosyal medyayı salladı
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MİMİKLERİ ve verdiği pozlarla Gündem olan ABD Başkanı Donald Trump, bu kez kamyoncularla buluştu.

Beyaz Saray'da gerçekleşen randevuda kamyon endüstrisinin yönetcileriyle bir araya gelen ABD lideri, direksiyona geçince kendinden geçti.

Trump'ın çıldırdığı anları uluslararası haber ajansları birçok kareyle dünyaya servis etti.

Fotoğraflar anında etkisini sosyal medyada gösterdi, birçok caps peş peşe yayınlandı.

Bir kullanıcı Trump'ı bir bebek arabasının direksiyonuna yerleştirdi, bir başkası ise Mad Max Fury Road filmiyle eşleştirdi.

Bir başka caps ise, Trump'ın sürekli atıştığı Arnold Schwarzenegger'in kült filmi Terminatör'e gönderme yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
ABDDonald TrumpKamyonBeyaz SarayşoförDireksiyonFotografPozSosyal MedyaCapsMad Max Fury RoadHaberGündem
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