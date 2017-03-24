Trump'ın kararnameleri yolda!

DONALD Trump yönetimi, ABD'nin taraf olduğu 14 serbest ticaret anlaşmasının (STA) tümünü gözden geçirmek ve kamu alım politikalarını ABD'li şirketlerin yararına olacak şekilde tekrar ele almak için yeni başkanlık kararnameleri üzerinde çalışıyor.

ABD yönetiminden iki yetkilinin Reuters'a verdiği bilgiye göre, gözden geçirilecek serbest ticaret anlaşmalarının başında Meksika ve Kanada'yı kapsayan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) geliyor.

Kararnameler üzerinde çalışmalar devam ettiği için adlarının açıklanmasını istemeyen yetkililer, ticaret anlaşmaları ve kamu alımları alanlarının, Trump yönetiminin ticaret politikaları hakkında hazırladığı kararnamelerin ilk ikisi olduğunu belirtti.

Kararnamelerin ne zaman yayınlanacağı kesin olmasa da yetkililer gelecek haftadan itibaren yürürlüğe girebileceklerini ifade etti.

Bu iki kararname hakkında ABD yönetiminin yaptığı hazırlık, ilk olarak siyasi haber sitesi Politico'da yer aldı. Politico'ya konuşan üst düzey bir yetkili, kararnameler ile birlikte Beyaz Saray'ın söyleminin "Başkanın (Trump'ın) gerçekten parladığı bir alana" yöneleceğini söyledi.

Trump daha önce NAFTA'yı yeniden müzakere etmek istediğini belirtmiş olduğu için, STA'ların gözden geçirilmesi kararnamesi büyük ölçüde sembolik bir önem taşıyor.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross iki hafta önce yaptığı açıklamada yönetimin yeniden müzakereye başlamak istediğini üç ay içinde Kongre'ye bildireceğini belirtmişti.

