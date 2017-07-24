Trump'ın damadı Kushner Rus avukatla buluşmaya geç kalmış!

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve yakın danışmanı Jared Kushner, Rusya'nın başkanlık seçimlerindeki parmağını araştıran Senato İstihbarat Komitesi'nde ifade veriyor.Kapalı oturumda dinlenen danışman Kushner, Haziran 2016'da Başkan Trump'ın büyük oğlu Trump Jr'a gelen elektronik postaları okumadığını söyledi. Söz konusu e-maillerde Rusya'nın elindeki bazı hassas bilgilerin Demokrat başkan adayı Hillary Clinton'a karşı kullanılabileceği yer alıyordu.İfadesinde Trump Jr'ın randevuya kendisini de davet ettiğini açıklayan Kushner, ancak buluşmaya zamanında yetişemediğini söyledi. Amerikan basını, daha önceki haberlerinde Kushner'in de randevuda yer aldığını bildirmişti.Trump'ın danışmanı, seçim kampanyası ve geçiş döneminde dört ayrı Rusla bağlantı kurduğu yönündeki haberleri de reddetti.Nisan-Kasım 2016 arasında Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak'ın hiçbir telefon aramasına geri dönüş yapmadığını belirten Kushner, Aralık 2016'daki buluşmada ise büyükelçiye ABD ve Rusya arasında gizli bir iletişim kanalı önermediğini savundu.Danışman Kushner, ayrıca özel sektördeki iş faaliyetlerinin hiçbirinin Rus sermayesine dayanmadığını bildirdi.ABD liderinin en büyük oğlu Trump Jr. da Çarşamba günü Senato'da ifade verecek. Trump Jr. önce inkar etse de geçen yıl Haziran ayında Rus avukat Natalia Veselnitskaya ile buluştuğunu kabul etmişti. Rus avukat adına Trump Jr.'a gelen maillerde, Hillary Clinton'a zarar verecek bilgilere sahip oldukları belirtiliyordu.Trump'ın oğlu ve yardımcılarının diplomatik olmayan bir toplantı için Rus avukatla buluşması, Moskova'nın seçimlerde rol aldığının en ciddi kanıtı olarak görülüyor.ABD, aylardır Rusya'nın 8 Kasım'daki başkanlık seçimlerine burnunu sokup sokmadığını araştırıyor. Başkan seçildiğinden bu yana Rusya'nın gölgesinden kurtulamayan Donald Trump, ortaya çıkan skandalların ardından ekibinden birkaç kişinin istifasını kabul etmek zorunda kaldı. Amerikan medyasında çıkan haberleri sürekli inkar eden Trump, son olarak Rusya lideri Putin'le Almanya'daki G20 zirvesinde ikinci bir buluşma gerçekleştirdiğini kabul etmişti. Trump, 15 dakikalık sohbetin hoşbeşten ibaret olduğunu savunmuştu.