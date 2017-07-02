Trump: Ben modern zaman Başkanıyım

TRUMP, Twitter hesabı üzerinden, "Benim sosyal medyayı kullanışım alışıldık Başkan tipine uygun değil… Modern zaman Başkan tipine uygun" dedi

Başkan Donald Trump, MSNBC televizyonu programcıları Mika Brzezinski ve Joe Scarborough'yı hedef alan açıklamaları ülkede ses getirmişti.

Trump, Brzezinski içi "taş kadar aptal", Scarborough içinse "deli" ifadesini kullanmıştı.

Beyaz Saray sözcüsü, bu ifadeleri savunurken, Donald Trump'ın bu sosyal medya paylaşımı, Demokratlar kadar bazı Cumhuriyetçiler tarafından da kınandı.

Trump'ın Twitter paylaşımları ile ilgili yakın çalışma ekibinin de endişeli olduğuna ilişkin haberler ülke medyasında yer aldı.

Ancak Başkan Trump, sosyal medyanın, "yalancı" olarak ifade ettiği bir kısım medya kuruluşlarını aşarak, kendisine, halkla direkt olarak temas kurma fırsatı verdiğini söylüyor.

Donald Trump, konu ile ilgili attığı tweet'lerde şunları kaydetti:

"Yalancı ve sahtekar haber medyası, Cumhuriyetçileri ve diğerlerini sosyal medyayı kullanmamam yönünde iknaya çalışıyor. Ama hatırlayın; ben seçimleri, röportajlar, mitingler ve sosyal medya sayesinde kazandım"

CNN'de 3 gazeteci istifa etti

ABD Başkanı, Amerikan haber kuruluşu CNN'i de "bir yardımcısı ile ilgili Kongre soruşturması başlatıldığı" yönündeki haberini geri çekmesi ile ilgili de alaya aldı:

"Sonunda CNN'in, yalan haber ve çöp gazeteciliği yaptığının anlaşılmasından son derece mutluyum. Zamanı gelmişti"

Söz konusu haberle ilgili CNN içinde başlatılan soruşturma, 3 gazetecinin istifası ile sonuçlandı.

ABD Başkanı Trump'ın 33 milyondan fazla Twitter takipçisi bulunuyor.