Trump Almanya’da Putin ile görüşecek

BEYAZ Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster, ABD Başkanı Donald Trump’ın, 7-8 Temmuz'da Almanya’nın Hamburg kentinde düzenlenecek G-20 Zirvesi sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini bildirdi.
Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında McMaster, Trump'ın gelecek hafta Avrupa'ya yapacağı ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
McMaster, bu ziyaret esnasında Trump ile Putin'in bir araya geleceğini teyit ederek, “Spesifik bir gündem yok. Gerçekten tamamen başkanın istediğini konuşacağı bir toplantı olacak.” dedi.
Görüşmenin içeriği ile ilgili soruları yanıtlamaktan kaçınan McMaster, Rusya’nın ABD başkanlık seçimlerini etkilediği iddialarının gündeme gelip gelmeyeceği sorularına da cevap vermedi.
Gelecek hafta Almanya’nın Hamburg kentinde yapılacak olan G-20 Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya’ya gidecek olan Trump'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Meksika Cumhurbaşkanı Enrique Pena Nieto ile de görüşeceği duyuruldu.
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