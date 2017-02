Trump'a şok! Teklifi herkes reddediyor

ABD başkanının gündemini, iletişim ve medya kampanyalarını yönetmekle sorumlu Beyaz Saray İletişim Direktörlüğü için teklif götürülen bazı Cumhuriyetçi iletişim uzmanlarının görevi zorluğundan dolayı kabul etmediği belirtildi.

Başkan Trump'ın hemen hemen her konuyu şahsi sosyal hesabından paylaşması ve üslubunda agresif bir tutum sergilemesiyle normal şartlarda çok rağbet gören bu pozisyona olan ilginin azaldığı ifade edildi.

Daha önce Beyaz Saray'da iletişim uzmanı olarak çalışan Steve Schmidt, "Bu kişinin görevi, başkanın politikaları için toplumun onayını sağlayan stratejik planlamaları yapmaktır. Fakat şu an Beyaz Saray'da baş gösteren kaos ve sorunlara baktığınızda bunun yerine getirilemediği apaçık ortada." dedi.

Trump'ın tutumu büyük etken

Trump'ın yönetim üslubunun zor olan görevi daha da zorlaştıracağı, bunun da listedeki adaylarda endişeye sebeb olduğu yorumu yapılıyor.

Önceki başkanlardan George W. Bush döneminde Beyaz Saray Sözcüsü olan Ari Fleischer, Beyaz Saray'ın her türlü zorluğa rağmen hala uzun vadeli planlama ve girişimlere ihtiyacı olduğunu ve iletişim direktörlüğünün bunda önemli bir yer teşkil ettiğini söyledi. Fleischer, "Trump özellikle vize yasağından sonra daha fazla kişiyle çalışmanın önemini anlamıştır." dedi.

Bu pozisyon için Trump'ın seçim kampanyasında iletişim direktörü olarak çalışan Jason Miller düşünülmüştü. Fakat evli ve çocuk sahibi Miller, adının Trump'ın bir danışmanıyla yasak ilişkide anılması sonrası görevden çekildiğini açıklamıştı.