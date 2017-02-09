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Trump'a şok! Teklifi herkes reddediyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta başkanlık görevine gelmesinden beri boş olan Beyaz Saray İletişim Direktörlüğü doldurulamıyor. Pozisyonu için yapılan teklifler reddediliyor. Trump'ın şahsi sosyal hesabını her konuda sık kullanması ve üslubundaki agresif tutumun, normalde rağbet görecek bu pozisyona ilgiyi azalttığı belirtiliyor

Trump'a şok! Teklifi herkes reddediyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta başkanlık görevine gelmesinden beri boş olan Beyaz Saray İletişim Direktörlüğü doldurulamıyor. Pozisyonu için yapılan teklifler reddediliyor. Trump'ın şahsi sosyal hesabını her konuda sık kullanması ve üslubundaki agresif tutumun, normalde rağbet görecek bu pozisyona ilgiyi azalttığı belirtiliyor

09 Şubat 2017 Perşembe 17:19
Trump'a şok! Teklifi herkes reddediyor
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ABD başkanının gündemini, iletişim ve medya kampanyalarını yönetmekle  sorumlu Beyaz Saray İletişim Direktörlüğü için teklif götürülen bazı Cumhuriyetçi  iletişim uzmanlarının görevi zorluğundan dolayı kabul etmediği belirtildi.
Başkan Trump'ın hemen hemen her konuyu şahsi sosyal hesabından  paylaşması ve üslubunda agresif bir tutum sergilemesiyle normal şartlarda çok  rağbet gören bu pozisyona olan ilginin   azaldığı ifade edildi.
Daha önce Beyaz Saray'da iletişim uzmanı olarak çalışan Steve Schmidt,  "Bu kişinin görevi, başkanın politikaları için toplumun onayını sağlayan  stratejik planlamaları yapmaktır. Fakat şu an Beyaz Saray'da baş gösteren kaos ve  sorunlara baktığınızda bunun yerine getirilemediği apaçık ortada." dedi.
Trump'ın tutumu büyük etken
Trump'ın yönetim üslubunun zor olan görevi daha da zorlaştıracağı,  bunun da listedeki adaylarda endişeye sebeb olduğu yorumu yapılıyor.
Önceki başkanlardan George W. Bush döneminde Beyaz Saray Sözcüsü olan  Ari Fleischer, Beyaz Saray'ın her türlü zorluğa rağmen hala uzun vadeli planlama  ve girişimlere ihtiyacı olduğunu ve iletişim direktörlüğünün bunda önemli bir yer teşkil ettiğini söyledi. Fleischer, "Trump özellikle vize yasağından sonra daha  fazla kişiyle çalışmanın önemini anlamıştır." dedi.
Bu pozisyon için Trump'ın seçim kampanyasında iletişim direktörü  olarak çalışan Jason Miller düşünülmüştü. Fakat evli ve çocuk sahibi Miller,  adının Trump'ın bir danışmanıyla yasak ilişkide anılması sonrası görevden  çekildiğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABDDonald TrumpBeyaz Saray İletişim Direktörlüğü
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