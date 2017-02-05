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Trump'a büyük şok! Reddedildi

ABD'de temyiz mahkemesi Trump yönetiminin vize yasağının sürmesi talebini reddetti

Trump'a büyük şok! Reddedildi

ABD'de temyiz mahkemesi Trump yönetiminin vize yasağının sürmesi talebini reddetti

05 Şubat 2017 Pazar 12:57
Trump'a büyük şok! Reddedildi
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ABD'de temyiz mahkemesi Trump yönetiminin vize yasağının sürmesi talebini reddetti.

ABD Adalet Bakanlığı, Federal Yargıç Robart’ın yedi ülkeye uygulanan vize yasağı ile ilgili kararının iptali için Temyiz Mahkemesi 9. Dairesine başvuruda bulunmultu.

Trump, yargıcın kararına "Belli kişilerin ülkeye girmesine izin verilmesi durumunda ölüm ve yıkım geleceğini biliyorlar" diye sert tepki göstermişti.

Yargıç Robart’ın cuma günü aldığı karar, yönetim cephesinde tepki ile  karşılanmıştı. Akşam saatlerinde Beyaz Saray yazılı bir açıklama ile kararı  eleştirirken, cumartesi sabahı Trump, Twitter hesabından yargıcın kararını  “gülünç” diye nitelendirmişti. 

Adalet Bakanlığı temyiz dosyasını hazırlarken, İç Güvenlik ile  Dışişleri Bakanlıkları yargıcın kararını uygulamaya koymuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ABDTrumpABD Adalet BakanlığıFederal Yargıç Robart
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