Trump'a büyük şok! Reddedildi

ABD'de temyiz mahkemesi Trump yönetiminin vize yasağının sürmesi talebini reddetti.

ABD Adalet Bakanlığı, Federal Yargıç Robart’ın yedi ülkeye uygulanan vize yasağı ile ilgili kararının iptali için Temyiz Mahkemesi 9. Dairesine başvuruda bulunmultu.

Trump, yargıcın kararına "Belli kişilerin ülkeye girmesine izin verilmesi durumunda ölüm ve yıkım geleceğini biliyorlar" diye sert tepki göstermişti.

Yargıç Robart’ın cuma günü aldığı karar, yönetim cephesinde tepki ile karşılanmıştı. Akşam saatlerinde Beyaz Saray yazılı bir açıklama ile kararı eleştirirken, cumartesi sabahı Trump, Twitter hesabından yargıcın kararını “gülünç” diye nitelendirmişti.

Adalet Bakanlığı temyiz dosyasını hazırlarken, İç Güvenlik ile Dışişleri Bakanlıkları yargıcın kararını uygulamaya koymuştu.