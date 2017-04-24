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Trump 1915 olayları için bu ifadeyi kullandı

ABD Başkanı Donald Trump ilk 24 Nisan açıklamasında 1915 olayları için Obama gibi ‘Meds Yeghern’ ifadesini kullandı, ‘soykırım’ demedi

Trump 1915 olayları için bu ifadeyi kullandı

ABD Başkanı Donald Trump ilk 24 Nisan açıklamasında 1915 olayları için Obama gibi ‘Meds Yeghern’ ifadesini kullandı, ‘soykırım’ demedi

24 Nisan 2017 Pazartesi 19:53
Trump 1915 olayları için bu ifadeyi kullandı
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ABD Başkanı Donald Trump Ermenilerin 1915 olaylarında kaybettiklerini ve çekilen acıları andığı 24 Nisan için yaptığı yazılı açıklamada ‘soykırım’ ifadesini kullanmadı. 24 Nisan için başkanlık koltuğuna oturduktan sonra ilk açıklamasını yapan Trump, selefi Barack Obama’nın açtığı yoldan giderek ‘soykırım’ yerine ‘Meds Yeghern’ (Ermenicede "Büyük Felaket) ifadesini kullandı.

Türkiye ve Ermenistan’ın tarihle yüzleşme için attığı adımların adil ve hoşgörülü bir gelecek için önemine de vurgu yapan Trump, kritik ifadeyi ise açıklamasının ilk cümlesinde kullandı. Açıklamanın tam metni şöyle:

"Bugün 20. yüzyılın en büyük kıyımlarından ‘Meds Yeghern’ (Büyük Felaket) sırasında acı çekenleri hatırlıyor ve hatıraları önünde eğiliyoruz. Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarında, 1915’te başlayan süreçte 1.5 milyon Ermeni yerlerinden edildi, katledildi ya da ölüm yürüyüşlerine zorlandı. Hayatının kaybeden masum insanlar ve çekilen acılar için Amerika’daki ve tüm dünyadaki Ermeni topluluğunun yasını paylaşıyorum.

Tarihin bu karanlık sayfasını hatırlarken Ermeni toplumunun yaralarını sarma konusundaki kabiliyetini de teslim ediyoruz. Pek çoğu, eski çağların en büyük medeniyetlerinden biri olan tarihi anavatanlarını kuran atalarının hatırlarını muhafaza ederken Amerika Birleşik Devletleri’nde yeni hayatlar kurdu ve ülkemize unutulmaz katkılar yaptı.

Tekrar gerçekleşmelerini önlemek için kıyımları hatırlamamız gerekiyor. Türklerin ve Ermenilerin bu acılı tarihle yüzleşme konusundaki çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu çabalar daha adil ve hoşgörülü bir geleceğin temellerinin atılması için kritik adımlardır.’

Kendi görüşü net değil

Geçen haftaki Trump - Erdoğan telefon görüşmesindeki olumlu havadan son derece memnun olan Ankara zaten Türkiye açısından yıllardır en hassas konuların başında gelen soykırım iddiaları konusunda Trump’tan ileri bir adım beklemiyordu. Hatta Obama’nın kullandığı ‘Meds Yeghern’ ifadesinin Trump’ın metninde yer almaması yönünde zayıf da olsa bir beklenti vardı. Ancak Trump’ın Obama’nın izinden gitmesi kendisine ait çok güçlü bir tavrının olmadığı bu meselede dizginleri devlet bürokrasisine bıraktığı yorumlarına neden oldu. Kongre çevrelerinde geçen hafta boyunca Trump’ın 24 Nisan ve Ermeni meselesinde gerçek bir fikri olup olmadığının tartışılıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanı Donald TrumpMeds Yeghern
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