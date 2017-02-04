Trende anne ve oğluna iğrenç saldırı!

GÖRÜNTÜLER İskoçya Glasgow'dan İngiltere'nin başkenti Londra'ya giden bir trenden... Dört yaşındaki oğlu Zeyn ile first class bölümünde seyahat eden Sana Şahid, arkalarında oturan ırkçı bir avukatın saldırısına uğruyor. 47 yaşındaki avukat Alexander MacKinnon, anne ve çocuğa önce "Burada olmayı haketmiyorsunuz" diyor. Sana Şahid tarafından videoya çekilen avukat, peşinden "Ekonomi sınıfında olmalısınız. Aslında, siz bu ülkede olmamalısınız. Lanet olası yabancılar. Nerede doğdun?" sözlerini sarfediyor. Tren Londra'ya ulaştığında ise avukat bir kez dah anne ve çocuğun yanına geliyor. Bu kez küfür eden 57 yaşındaki MacKinnon, "Sen ve .... oğlun polisin zamanını harika şekilde boşa harcatıyorsunuz" ifadesini kullanıyor.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla olay İngiliz basınında geniş şekilde yer buldu.