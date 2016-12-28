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Tren raydan çıktı! 2 ölü, 38 yaralı!

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde yolcu treninin raydan çıkması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı

Tren raydan çıktı! 2 ölü, 38 yaralı!
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EMNİYET yetkilisi Prabhakar Chaudhary, Kanpur kenti yakınlarında  raydan çıkan 14 vagondan ikisinin su kanalına düştüğünü söyledi. 
Chaudhary,  iki kişinin öldüğü, 38 kişinin yaralandığı kazayla ilgili  soruşturma açıldığını ifade etti. 
Polis müfettişi General Zeki Ahmed, yaralananlardan sekizinin  durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini kaydetti.
Uttar Pradeş'te geçen ay bir yolcu treninin 14 vagonunun raydan  çıkması sonucu 145 kişi hayatını kaybetmiş, 76'sı ağır 226 kişi yaralanmıştı.
Dünyanın en büyük üçüncü demiryolu ağına sahip olan Hindistan, modern  sinyalizasyon ve haberleşme olanaklarından yoksun, eski bir altyapı kullandığı  için sık sık tren kazalarına sahne oluyor. Hükümetinin 2012'de yayımladığı rapora  göre, ülkede her yıl 15 bin kişi tren kazalarında yaşamını yitiriyor.
 
Hindistan Başbakanı Nerandra Mori geçen yıl, eskiyen demiryolu ağını  modernize etmek için gelecek 5 yılda 137 milyar dolar harcama sözü vermişti.
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Etiketler; #Tren raydan çıktı #Hindistan #Uttar Pradeş #Prabhakar Chaudhary #Kanpur
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