'Trans bireyler orduya alınmayacak'

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada trans bireylerin orduda hizmet vermesine ilişkin generallere ve askeri uzmanlara danıştığını belirterek “ABD hükümetinin trans bireyleri ABD ordusuna kabul etmeyeceğini ve ordunun hiçbir kademesinde görev yapmalarına izin verilmeyeceğini bilgilerinize sunuyorum” dedi. Trump, Ordu, trans bireylerin neden olacağı muazzam tıbbi masraflarının yükünü üstlenemez” ifadelerini kullandı.

Obama yönetimi, geçtiğimiz yıl trans bireylerin orduda hizmet vermesine ilişkin karar almıştı. Ancak ABD Savunma Bakanı James Mattis, Obama yönetiminin aldığı bu kararı 6 aylığına ertelemişti.

