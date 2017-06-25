Tokyo'da Türk kebapçılara şok!

JAPONYA'NIN başkenti Tokyo’da bulunan Kader Kebap dükkanında çalışan iki Türk yoldan geçenleri rahatsız ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Tokyo basınında yer alan haberlere göre Roppongi semtindeki kebapçının çalışanları hakkında iki ay içinde 27 şikâyet başvurusu üzerine polis harekete geçti. 24 yaşındaki Mehmet Isi ve 20 yaşındaki kardeşi Cengiz Isi gözaltına alındı.
Tokyo Reporter'ın haberine göre, Tokyo polisi iki Türk vatandaşının eğlence ve yiyecek işyerlerini düzenleyen kanun çerçevesinde gözaltına alındığını bildirdi.
Haberde kebapçı çalışanlarının yoldan geçenlerin önlerini kestikleri ve onları kolundan tutarak dükkana sokmaya çalıştıklarını yazdı.
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