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Teröristlerden pazarlık talebi!

Filipinler'de Mindanao eyaletine bağlı Marawi kentini bir aydan uzun süredir kuşatma altında tutan terör örgütü DEAŞ bağlantılı Maute örgütünün liderlerinden Abdullah Maute, gözaltındaki anne ve babasının serbest bırakılması karşılığında, rehin tuttukları Rahip Teresito Suganob'un salıverileceğini açıkladı

Teröristlerden pazarlık talebi!

Filipinler'de Mindanao eyaletine bağlı Marawi kentini bir aydan uzun süredir kuşatma altında tutan terör örgütü DEAŞ bağlantılı Maute örgütünün liderlerinden Abdullah Maute, gözaltındaki anne ve babasının serbest bırakılması karşılığında, rehin tuttukları Rahip Teresito Suganob'un salıverileceğini açıkladı

28 Haziran 2017 Çarşamba 16:02
Teröristlerden pazarlık talebi!
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MAUTE, açıklamasında, Marawi kuşatıldıktan sonra beraberindeki 10  kişiyle Rahip Teresito Suganob'un katedralden kaçırıldığını belirtti. Anne ve  babasının serbest bırakılması karşılığında Suganob'u salıvereceklerini ifade eden  Maute, Moro İslami Kurtuluş Cephesinin (MİKC) pazarlık sürecine dahil olması  durumunda da Marawi'den ayrılacaklarını bildirdi.
 
Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ernesto Abe Abella da pazarlık teklifiyle  ilgili teröristlerle müzakere edilemeyeceğine dair hükümet politikası olduğunu  belirterek, kimsenin pazarlık yapma yetkisi bulunmadığını kaydetti.
 
Teröristlerin ve destekçilerinin eylemlerinin ağır olduğuna dikkati  çeken Abella, bunlar nedeniyle sorumlu tutulmaları gerektiğini vurguladı.
 
Öte yandan pazar günü sekiz saatlik ateşkesin ilan edildiği kuşatma  altındaki kentten 6 Marawili sağ kurtarılırken bir kişinin ise cansız bedeni  bulundu.
 
Marawi'de kalan siviller için MİKC ile hükümetin çabalarıyla  oluşturulan insani koridor sayesinde kurtarılanların sayısı da 200'e ulaştı.
 
MİKC'in başmüzakerecisi Muhacir İkbal, Sunstar gazetesine yaptığı  açıklamada, Maute'nin talep ettiği arabuluculukla ilgili herhangi bir resmi talep  gelmediğini, bunu medyadan duyduklarını söyledi.
 
İkbal, "Sivillerin çıkarları söz konusuysa bu imkansız değil. Talep  olursa MİKC yönetimi bunu değerlendirecek." dedi.
 
Muhacir İkbal, Rappler haber sitesine yaptığı açıklamada da Maute  militanlarına yönelik tarafların görüşebileceği bir anlaşmanın ayrıntılarını  hazırlama noktasında temkinli olduklarını dile getirdi. İkbal, "Bunun bizim için  çok fazla olduğunu düşünüyorum. Marawi'deki Maute ile ilgili durum çok hassas.  Herhangi bir dengesizlik, idare etmesi zor bir şeylere yol açabilir. Çok  temkinliyiz." ifadelerini kullandı.
 
MİKC'in faaliyetlerinin her zaman hükümetle koordineli yürütüleceğini  söyleyen İkbal, özellikle de önemli konularda yaptıkları her şeyin görev tanımı  kapsamında olması gerektiğini aktardı.
 
Orduya göre, Maute militanları Marawi'de 4 köyde saklanıyor.
 
Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 4 Haziran'da, rehineleri öldürseler  bile  Maute militanlarıyla görüşmeyeceğini açıklamıştı.
 
Ülkede adam kaçırma ve bombalı saldırılar düzenleyen Maute örgütü,  Abdullah Maute ve kardeşi Ömer tarafından 2012'de kurulmuştu. Maute, Nisan  2015'te DEAŞ'a bağlılığını ilan etmişti.

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Son Güncelleme: 28.06.2017 16:40
Anahtar Kelimeler:
TeröristPazarlıkFilipinMindanaoErnesto Abe Abella
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