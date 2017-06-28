Teröristlerden pazarlık talebi!

MAUTE, açıklamasında, Marawi kuşatıldıktan sonra beraberindeki 10 kişiyle Rahip Teresito Suganob'un katedralden kaçırıldığını belirtti. Anne ve babasının serbest bırakılması karşılığında Suganob'u salıvereceklerini ifade eden Maute, Moro İslami Kurtuluş Cephesinin (MİKC) pazarlık sürecine dahil olması durumunda da Marawi'den ayrılacaklarını bildirdi.



Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ernesto Abe Abella da pazarlık teklifiyle ilgili teröristlerle müzakere edilemeyeceğine dair hükümet politikası olduğunu belirterek, kimsenin pazarlık yapma yetkisi bulunmadığını kaydetti.



Teröristlerin ve destekçilerinin eylemlerinin ağır olduğuna dikkati çeken Abella, bunlar nedeniyle sorumlu tutulmaları gerektiğini vurguladı.



Öte yandan pazar günü sekiz saatlik ateşkesin ilan edildiği kuşatma altındaki kentten 6 Marawili sağ kurtarılırken bir kişinin ise cansız bedeni bulundu.



Marawi'de kalan siviller için MİKC ile hükümetin çabalarıyla oluşturulan insani koridor sayesinde kurtarılanların sayısı da 200'e ulaştı.



MİKC'in başmüzakerecisi Muhacir İkbal, Sunstar gazetesine yaptığı açıklamada, Maute'nin talep ettiği arabuluculukla ilgili herhangi bir resmi talep gelmediğini, bunu medyadan duyduklarını söyledi.



İkbal, "Sivillerin çıkarları söz konusuysa bu imkansız değil. Talep olursa MİKC yönetimi bunu değerlendirecek." dedi.



Muhacir İkbal, Rappler haber sitesine yaptığı açıklamada da Maute militanlarına yönelik tarafların görüşebileceği bir anlaşmanın ayrıntılarını hazırlama noktasında temkinli olduklarını dile getirdi. İkbal, "Bunun bizim için çok fazla olduğunu düşünüyorum. Marawi'deki Maute ile ilgili durum çok hassas. Herhangi bir dengesizlik, idare etmesi zor bir şeylere yol açabilir. Çok temkinliyiz." ifadelerini kullandı.



MİKC'in faaliyetlerinin her zaman hükümetle koordineli yürütüleceğini söyleyen İkbal, özellikle de önemli konularda yaptıkları her şeyin görev tanımı kapsamında olması gerektiğini aktardı.



Orduya göre, Maute militanları Marawi'de 4 köyde saklanıyor.



Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 4 Haziran'da, rehineleri öldürseler bile Maute militanlarıyla görüşmeyeceğini açıklamıştı.



Ülkede adam kaçırma ve bombalı saldırılar düzenleyen Maute örgütü, Abdullah Maute ve kardeşi Ömer tarafından 2012'de kurulmuştu. Maute, Nisan 2015'te DEAŞ'a bağlılığını ilan etmişti.