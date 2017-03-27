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Teröristin kızı manşetlerde!

İngiliz gazeteleri, Londra'nın kalbinde terör estiren saldırganın 18 yaşındaki kızının fotoğraflarını manşetten verdi

Teröristin kızı manşetlerde!

İngiliz gazeteleri, Londra'nın kalbinde terör estiren saldırganın 18 yaşındaki kızının fotoğraflarını manşetten verdi

27 Mart 2017 Pazartesi 13:00
Teröristin kızı manşetlerde!
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İNGİLTERE'NİN başkenti Londra'daki terör saldırısını düzenleyen Halit Mesud'un 18 yaşındaki kızının fotoğrafları ortaya çıktı. İngiliz basınının manşetten verdiği genç kızın ismi, Teegan Harvey.

Sonradan Müslümanlığı seçen teröristin önceki adı, Andrew Russell'dı. Teegan Harvey'in batılı yaşam tarzına dikkat çeken gazeteler, genç kızın babasının isteklerine karşı koyduğunu aktarıyor. Buna karşın abla Andi'nin ise babasıyla aynı görüşleri taşıdığı yazıldı.

Basına yansıyan bilgilere göre, Mesud kızlarının annesi Jane Harvey ile 1991 yılında tanıştı ve Harwey'in doğa içindeki milyon dolarlık evine taşındı. 2002 yılında ilişki bitinceye kadar Harvey'in kimya firmasında yönetici olarak çalışan Mesud, söz konusu tarihte bıçaklı saldırı suçundan hapse girdi.

Halit Mesud, kiraladığı bir ciple Thames Nehri üstündeki Westminster Köprüsü'nde yürüyen yayaları ezip geçerek parlamento bahçesinin duvarına çarpmıştı. Bir polisi bıçaklayan saldırgan, vurularak yakalanmıştı. Mesud hastanede öldü, saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi.

Saldırı sonucu biri polis dört can kaybı var. İngiliz polis memuru Keith Palmer (48), Amerikalı turist Kurt Cochran (54), babası Kıbrıs Türk'ü olduğu belirtilen Ayşe Frade (43) ve İngiliz vatandaşı Lesli Rhodes (75) yaşamını yitirdi. 50'den fazla insanın da yaralandığı terör eyleminde bazı yaralıların halen durumu kritik.

İngiliz polisi, son yaptığı açıklamada saldırının 84 saniye sürdüğünü ve Mesud'un tek başına olduğunu duyurdu.

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