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25 Nisan Günlük Burç Yorumu

Terör örgütünden bir bölge daha kurtarıldı!

Irak güçleri kentin batısındaki Tenek bölgesinin tamamını DEAŞ'tan kurtardı

Terör örgütünden bir bölge daha kurtarıldı!

Irak güçleri kentin batısındaki Tenek bölgesinin tamamını DEAŞ'tan kurtardı

25 Nisan 2017 Salı 12:33
Terör örgütünden bir bölge daha kurtarıldı!
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IRAK güçlerinin Musul'un batısındaki Tenek bölgesinde  kontrolü sağladığı bildirildi. Musul Operasyonlar Komutanı Korgeneral Abdulemir Yarullah yaptığı  yazılı açıklamada, "Terörle mücadele güçleri, Musul'un batısındaki Tenek  bölgesinin tamamını DEAŞ'tan kurtardı." ifadelerini kullandı. 
Yarullah, güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonu sırasında terör  örgütü DEAŞ'ın büyük kayıp verdiğini aktardı. 
Öte yandan Şii milis gücü Haşdi Şabi de Musul'un güneyindeki Hadar  ilçesi ve çevresini DEAŞ'tan kurtarmak için operasyon başlatıldığını duyurdu.
Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığından dün yapılan açıklamada  Musul'un batı yakasının yüzde 70'inin DEAŞ'tan geri alındığı bildirilmişti. 
Musul'un doğusunu ocak sonunda tamamen ele geçiren Irak güçleri, 19  Şubat'tan bu yana batı yakasında DEAŞ'a karşı operasyonlara devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Terör örgütüIrakTenek BölgesiDEAŞ
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