Terör örgütünden ABD'ye ilginç çağrı

ASSOCİATED Press’e (AP) konuşan konseyin eş başkanı İlham Ahmed, terör örgütü DEAŞ sonrası Rakka'da oluşacak ortam için ABD’nin uzun vadeli siyasi ve finansal desteğine ihtiyaç duyacaklarını belirtti.ABD'nin Suriye'nin siyasi geleceğinin rayına oturana kadar bölgede istikrarın gözetleyicisi olarak Suriye'de kalması gerektiğini söyleyen İlham Ahmed, söz konusu ülkenin Suriye'deki rolünün Rakka ile sınırlı kalmaması gerektiğini söyledi. Radikal güçlerin tekrar güç kazanmaması için Suriye’de demokratik bir sistem kurulmasında ABD’nin rolüne dikkat çeken Ahmed, Kürtlerin Suriyenin geleceği için yapılcak müzakerelerde bundan böyle gözardı edilemeyeceğini iddia etti. ABD, Rakka operasyonu için terör örgütü YPG ile yaptığı işbirliğini 'taktiksel ve sınırlı' olarak nitelerken, söz konusu işbirliği zaman zaman ABD ve Türkiye arasında 'güvensizlik ve gerilime' yol açıyor.