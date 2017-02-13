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Terör örgütü hapishanelerinden dehşet görüntüleri

DEAŞ'dan ayrılan gardiyan, örgütün kaçırdığı 475 kadını seks kölesi olarak kullandığını, bir teröristin tecavüzüne uğrayan 15 yaşındaki kız çocuğunun kanamadan öldüğünü anlattı

Terör örgütü hapishanelerinden dehşet görüntüleri

DEAŞ'dan ayrılan gardiyan, örgütün kaçırdığı 475 kadını seks kölesi olarak kullandığını, bir teröristin tecavüzüne uğrayan 15 yaşındaki kız çocuğunun kanamadan öldüğünü anlattı

13 Şubat 2017 Pazartesi 12:22
Terör örgütü hapishanelerinden dehşet görüntüleri
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DEAŞ'dan ayrılan Nizar isimli terörist, terör örgütünün hapishanelerinin üstündeki örtüyü kaldırdı. Nizar'ın aktardığına göre, bir Sudanlı militanın tecavüzünden sonra 15 yaşındaki bir kız çocuğu kanamadan öldü. Suriye'deki DEAŞ hapishanelerinde gardiyan olarak görev yapan Nizar, örgütün elindeki kadınlar arasında bulunan kız çocuğuna cezaevindeki hücrede tecavüz edildiğini anlattı.

God Reports'un sorularını yanıtlayan terörist, çok sayıda kadının örgüt tarafından kaçırıldığını ve seks kölesi olarak tutulduğu bilgisini de verdi.

DEAŞ hapishanelerinde çekilen fotoğrafların da yer aldığı haberde, bir köşeye sinmiş ve birbirlerine korkuyla sarılmış kadınlar ve kız çocukları görülüyor. Fotoğraflarda ayrıca kaçırılan kadınların yüzlerini gizlediği yer alıyor.

Kaçırılan 475 kadın arasında Ezidiler ve Iraklıların bulunduğunu anlatan Nizar, kadınların çoğunun terör örgütüyle savaşan askerlerin eşleri olduğunu ifade etti. Hapishane koridorunda yürüdüğünde esirleri gördüğünü ve şoka uğradığını belirten terörist, çocuklarından ayrılan kadınların ağladığını aktardı.

Nizar'ın verdiği bilgiye göre, bazı kadınlar da hiç tanımadıkları teröristlerle evlendirildi veya idam edildi.

Geceleri kabus görmeye başladığını aktaran terörist, hissettiği rahatsızlık nedeniyle örgütten ayrılmaya karar verdiğini ve ailesiyle birlikte Suriye'den Türkiye'ye kaçtığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞTecavüz
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