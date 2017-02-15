Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya -10°
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88082
ALTIN
144.265
DOLAR
3.6621
STERLIN
4.5565
EURO
3.8732
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
15 Şubat 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
15 Şubat Günlük Burç Yorumu
15 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
15 Şubat 2017 Alanya -...
14 Şubat 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
14 Şubat Günlük Burç Yorumu

Terör örgütlerinin sığınağı Almanya!

Almanya terör örgütlerinin üssü haline geldi

Terör örgütlerinin sığınağı Almanya!

Almanya terör örgütlerinin üssü haline geldi

15 Şubat 2017 Çarşamba 07:44
Terör örgütlerinin sığınağı Almanya!
banner404

FETÖ, PKK ve DHKP-C başta olmak üzere Almanya bu teröristlere sahip çıkarak Türkiye'nin iade taleplerine de karşılık vermedi.
Almanya terör örgütlerinin faaliyetlerine meşru alan açmaya devam ediyor. Terör örgütlerine yönelik uygulanan politikalarla örgütler Almanya'yı kendilerine sığınak olarak kullanıyor.

ALMANYA TERÖRİSTLERİ İADE ETMİYOR

2007 ve 2017 yılları arasında Türkiye Almanya'dan 182 teröristin iadesini istedi. Fakat Almanya teröristleri sahiplenmeyi tercih etti. Türkiye'nin iadesini istediği 182 teröristten sadece üçünü iade eden Almanya 179 teröristin ise iade edilmesi talebine karşılık vermedi.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AlmanyaFetöPKKDHKP-C
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DEAŞ'a bir darbe daha!
DEAŞ'a bir darbe daha!
Rusya bombaladı: 6 ölü
Rusya bombaladı: 6 ölü
Rus ordusu alarma geçirildi
Rus ordusu alarma geçirildi

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals