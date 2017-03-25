Termik santralde patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

REUTERS haber ajansının Çin’in Xinhua resmi haber ajansına dayandırdığı bilgiye göre halen yapım aşamasında olan binadaki patlama sonrası ilk belirlemelere göre 9 can kaybı bulunuyor.

En az 2 kişinin yaralandığı olay yerinde enkaz altında kalanların olduğu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildiriliyor.

Bu tür kazaların Çin’deki sanayi tesislerinde oldukça yaygın olduğu belirtiliyor.

Saldırıyla ilgili hükümet soruşturma başlattı.

Ekonomik büyümenin yedi yıldır durmasının ardından ülkede maden kazalarından fabrika yangınlarına kadar bir çok felaket olayında artış görülüyor.