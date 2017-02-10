Temyizden flaş karar! ABD Başkanı Trump iyice köşeye sıkıştı

SAN Francisco kentinde bulunan Temyiz Mahkemesi 9’uncu Dairesi, yasağı geçici olarak askıya alan alt mahkeme kararını bozmadı.

Başkan Trump ise karara öfkeli bir tweet’le yanıt verdi: “Mahkemede görüşürüz, milletimizin güvenliği tehlike altında.”

Üç üyeden oluşan temyiz mahkemesi kararı oybirliğiyle aldı. Bu hükümle Trump’ın geçen ay çıkardığı kararnameye (maddeleri aşağıda) rağmen, nüfuslarının çoğunluğu Müslüman olan 7 ülke vatandaşları ABD’ye girebilecek.

TRUMP’IN MAHKEME ENGELİNE TAKILAN KARARNAMESİ

“Yabancı Teröristlerin ABD'ye Girişinden Ülkeyi Korumak” başlıklı kararname, ABD’nin tüm mülteci programını 120 günlüğüne durduruyor.

“Terörle ilintili” olarak görülen ve nüfuslarının büyük çoğunluğu Müslüman olan bazı ülkelerin pasaportlarını taşıyanlar için 90 günlük seyahat yasağı getirildi. Bu kapsama giren İran, Irak, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen vatandaşlarının vize başvurusu kabul edilmeyecek.

Suriyeli mültecilerin ülkeye girişi süresiz olarak yasaklandı. Diğer mültecilere ise dört ay yasak getirildi.

ABD'nin 2017 mali yılında kabul edeceği mülteci sayısı 110 binden 50 bine düşürüldü.

CNN’in haberine göre; yargıçların karar gerekçesinde şu ifade yer aldı:

“Hükümet, kararnamede isimleri yazılı olan herhangi bir ülkeden herhangi bir yabancının Birleşik Devletler’de bir terör saldırısı suçu işlediğini gösteren hiçbir kanıt sunmadı. Başkanlık Kararnamesi’ne ihtiyaç duyulduğunu açıklayan delil sunmak yerine, hükümet, kararlarını gözden geçirmememiz gereken bir tavır takındı.”

Yargıçlar, “Halkın ulusal güvenlik ve seçilmiş başkanın politikalarına karar verme yetkisi olduğuna dair güçlü bir ilgisi var… Halkın seyahat özgürlüğüne, ailelerin ayrılmasını önlemeye ve ayrımcılıktan muaf tutulma hakkına dair de güçlü bir ilgisi var” dedi.

TRUMP’TAN TEPKİ GECİKMEDİ

Beyaz Saray’da gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, “Bu siyasi bir karar. Onlarla mahkemede görüşeceğiz. Bu, kanaatime göre çok kolay bir şekilde kazanacağımız bir karar” dedi.

Trump’ın Başkanlık yarışındaki Demokrat rakibi Hillary Clinyon ise kararı Twitter hesabından ironik şu mesajla kutladı: “3-0.”

Washington ve Minnesota eyaletleri, “Trump’ın Müslüman yasağı” olarak anılan kararnamesine karşı koymuştu.

Washington Başsavcısı Bob Ferguson, “Asıl önemli olan şu ki bu Washington eyaletinin zaferidir. 9’uncu Daire’nin oybirliğiyle aldığı karar, çabaladığımız her şeyi bize sağladı” dedi.

Kararnameyi mahkemeye taşıyan Adalet Bakanlığı ise yayınladığı açıklamayla “kararın gözden geçirildiğini” belirtti.

Göç kararnamesi konusunda yaşanan asıl dramatik durum, bunun Trump’ın yönetim şekli ve gündemine karşı muhtemel hukuki karşı çıkışların ilki olmasında yatıyor. Ve bu tartışmalar, Beyaz Saray ile Amerikan politik sisteminin denge ve kontrol mekanizmaları arasındaki ilk ‘çatışma’ olarak kayda geçti.

Washington Yönetimi, bu kararın ardından izleyeceği adımı henüz açıklamadı. Fakat Trump daha önce davayı gerekli gördüğü takdirde Yüksek Mahkeme’ye götüreceğinin sinyallerini vermişti.

TÜRKİYE’NİN DE TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Trump’ın başta ABD olmak üzere dünyayı ayağa kaldıran kararına Türkiye’den de itirazlar yükselmişti. İktidar kanadından geç de olsa kararnameyi eleştiren açıklamalar gelmişti. Muhalefet de Trump’ın direttiği yasaklara yönelik sert tepki göstermişti.