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Televizyonlar yayını keserek verdiler! 

ABD Başkanı seçim kampanyası boyunca durmadan ilan ettiği Meksika sınırına örülecek duvarı, bütçe tasarısından çıkardı. Beyaz Saray'daki 100. gününe yaklaşan Trump'ın karşısına Senato'daki Demokrat üyeler aşılması çok güç bir duvar örmüş durumda

Televizyonlar yayını keserek verdiler! 

ABD Başkanı seçim kampanyası boyunca durmadan ilan ettiği Meksika sınırına örülecek duvarı, bütçe tasarısından çıkardı. Beyaz Saray'daki 100. gününe yaklaşan Trump'ın karşısına Senato'daki Demokrat üyeler aşılması çok güç bir duvar örmüş durumda

26 Nisan 2017 Çarşamba 09:58
Televizyonlar yayını keserek verdiler! 
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ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'ye sunması beklenen bütçe tasarısından Meksika sınırına örmek istediği duvar için istediği fonu çıkarmak zorunda kaldı. Trump'ın danışmanlarından Kellyanne Conway, duvar maliyetinin Cuma gününe kadar Kongre'den geçmesi gereken bütçe tasarısında olmayacağını söyledi. Gelişme anında dünyada bir numaralı gündem oldu, CNN International, BBC, NBC gibi büyük televizyonlar yayınlarını keserek izleyicilerine son dakika haberi olarak verdi. Bu konu Trump'ın seçim kampanyasının merkezindeydi. Sınıra duvar çekilecekti. Her mitinginde "Parasını kim ödeyecek?" diye soruyor, kalabalıklar "Meksika!" diye bağırıyordu.
Ancak Meksika hükümeti herhangi bir duvar projesini finanse etmeyeceğini net biçimde açıklamıştı.
Trump başkan seçilince, Meksika duvarını ilk etapta ABD'li vergi mükelleflerinin finanse etmesi gerekebileceğini, ancak ilerleyen dönemde paranın Meksika'dan kademeli olarak alınacağını söylüyordu.
Trump Beyaz Saray'daki 100. gününe yaklaşırken karşısına yıkılması güç bir duvar daha çıkmış durumda. Ama bu duvarı örenler ABD Senatosu'nun Demokrat üyeleri.
Bütçe tasarısındaki harcama kalemlerine muhalefet ettiler ve Beyaz Saray da bütçe tasarısını yeniden yazmak zorunda kaldı. Revize edilen tasarıda duvar yoktu.
Duvar bir gün inşa edilebilir. Ancak Trump seçim öncesinde vaatlerde bulunmak ile ülke yönetmek arasındaki farklara dair önemli bir ders aldı.
Trump Kongre'den duvarın inşası için 1,5 milyar dolarlık ek harcama ödeneği talep ediyordu. Ancak Kongre'nin Demokrat üyeleri Trump'ın bu talebine blok olarak karşı çıktı.
Bazı Cumhuriyetçiler ise duvar maliyetinin toplamda 21,6 milyar dolara ulaşabileceğini açıkladı. Trump'ın öngörüleri duvarın 12 milyar dolara tamamlanacağı yönündeydi.
Meksika sınırındaki bölgelerden seçilerek Kongre'ye gelen Cumhuriyetçi üyeler de Trump'ın duvar planlarına karşı çıkanlar arasındaydı. Ancak Beyaz Saray duvar planlarından herhangi bir şekilde geri adım atılmadığını, bir ertelemenin de söz konusu olmadığını savunuyor.
Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer, günlük basın toplantısında "Öncelikler değişmedi. Duvar inşa edilecek" dedi.
Meksika sınırına duvar örülmesi, Donald Trump'ın en önemli seçim vaatleri arasındaydı. ABD Başkanı, inşa edilecek duvarın maliyetini Meksika hükümetinin üstleneceğini savunuyordu.

ABD Kongresi'ndeki Demokratlar, bütçe tasarısının duvar maliyetini de kapsayan bir şekilde önlerine gelmesi durumunda tasarı aleyhinde oy kullanacaklarını söylemişlerdi.

Bütçenin Cuma gününe kadar Kongre'den geçip yürürlüğe girmemesi durumunda ABD'de tüm federal kuruluşların işleyişinin durması gündemdeydi. Trump'ın son adımının ardından bu riskin bertaraf edilmiş olabileceği belirtiliyor.

Ancak ABD lideri Twitter mesajlarında duvar fikrinden vazgeçmediğini belirterek "Yalancı medyanın duvar konusunda fikir değiştirdiğim yönündeki haberlerine inanmayın. Duvar inşa edilecek ve uyuşturucu, insan Kaçakçılığını önlemeye yardımcı olacak" dedi.

Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'ye yakın basın kuruluşlarının temsilcileriyle konuşurken, yılın ilerleyen aylarında duvar için ödenek konusunu yeniden gündeme getirebileceğini söylediği aktarılıyor. Danışman Conway de, Fox News kanalına konuşurken, duvar için gerekli ödeneğin hemen bu hafta çıkmasına gerek olmadığını, ancak konunun Trump yönetimi için 'çok önemli bir öncelik' olduğunu söyledi.

Trump imzaladı, yargı önünü kesti

ABD liderine bir darbe de yargıdan geldi, 'Kutsal Sığınak Şehir' olarak adlandırılan kentleri hedef alan ve federal ödenekleri kesmek için imzalanan başkanlık emri yargı engeline takıldı. Söz konusu şehirlerde, kaçak göçmenler yoğun şekilde yaşıyor.

San Francisco’da Federal Yargıç William Orrick, sözkonusu emri anayasaya aykırı bularak uygulamanın durdurulması yönünde karar verdi.

Böylece Amerikan Başkanı’nın hayata geçirmeye çalıştığı göçmen karşıtı önlemlerden biri daha yargı tarafından reddedilmiş oldu.

Kararın ilan edilmesiyle Beyaz Saray ateş püskürdü, mahkemenin 'çıldırdığı' savunuldu. Kararın Adalet Bakanlığı tarafından temyize götürmesi bekleniyor. ABD'de iki yüzün üzerinde Kutsal Şehir bulunuyor ve bu şehirlerde 11 milyon civarında yasadışı göçmen yaşıyor.

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