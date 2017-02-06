Televizyondan ilan etti! Bir numaralı terörist devlet! 

RÖPORTAJDA Putin için spikerin 'Ancak o bir katil!' demesi üzerine Trump "Birçok katil var. Biz de birçok katile sahibiz. Bizim ülkemizin çok suçsuz olduğunu mu düşünüyorsun?" ifadesini kullandı.

Fox News'a röportaj veren ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ve İran hakkındaki sözleri, gündemi sarstı.

İran'la imzalanan nükleer anlaşmayı hayatında gördüğü en kötü anlaşma olarak tanımlayan Trump, Tahran yönetimini hedef aldı.



Anlaşmadan çekilip çekilmeyeceğine yönelik soruya "Göreceğiz" cevabını veren Trump, şöyle devam etti:

"Şunu söyleyebilirim, ülkemiz onların umurunda değil. Onlar bir numaralı terörist devlet. Her tarafa para ve silah gönderiyorlar. Ülkemize saygıları yok. Şimdi artık hep beraberiz deselerdi anlardım ve anlaşmaya bağlı kalırdım ama tam tersi oldu. Cesaretlendiler ki uçaklarımızı takip ediyorlar, küçük botları ile gemilerimizin etrafında dönüyorlar ve böyle bir anlaşma yapacak kadar aptal birilerinin olduğuna inanamadıkları için bize olan saygılarını yitirdiler."

ABD ve İran, geçen hafta Tahran yönetiminin balistik füze denemesi yapmasıyla karşı karşıya geldi ve Trump dönemindeki ilk yaptırımlar İran'a uygulandı. Donald Trump, kriz sırasında savaş dahil bütün seçeneklerin masada olduğunu söyledi.

'ABD ÇOK MU MASUM?'

Sunucu Bill O'Reilly'nin merak ettiği konular arasında Rusya lideri Vladimir Putin de vardı.

Putin'e saygı duyduğunu vurgulayan Trump, ancak bu saygısının iyi ilişkiler kuracağı anlamına gelmediğini de belirtti:

"O ülkesinin lideri. Rusya ile iyi geçinmek iyi geçinmemekten daha iyidir diyorum. Ve Rusya'da büyük bir mücadele olan IŞİD ve İslami terörizm konusunda bize yardım ederse bu iyi bir şey ve onunla iyi geçiniriz ama bilmiyorum."

Tam bu sırada O'Reilly 'Putin bir katil' dedi, bunun üzerine Trump "Çok katil var. Bizde de çok katil var. Ne sanıyorsunuz? Bizim ülkemiz çok mu masum?" yanıtını verdi.