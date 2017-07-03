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Tekne kazası: 7 ölü

Rusya'nın Çelyabinsk bölgesinde bir teknenin alabora olması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti

Tekne kazası: 7 ölü

Rusya'nın Çelyabinsk bölgesinde bir teknenin alabora olması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti

03 Temmuz 2017 Pazartesi 19:23
Tekne kazası: 7 ölü
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 RUSYA'NIN Çelyabinsk bölgesindeki Maksimka göletinde 30 kişinin bulunduğu motorlu bir tekne alabora oldu. Olayda ilk belirlemelere göre 4'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti. Yürütülen kurtarma çalışmaları kapsamında Maksimka göletinden 10 yaşındaki kızın, 2 yaşındaki bir çocuğun ve iki erkeğin cesedi çıkarıldı. Birkaç saat sonra kurtarma ekipleri 8 ve 15 yaşındaki iki çocuğun cesedine daha ulaştı. Edinilen bilgilere göre alabora olan teknede Ermenistanlı bir ailenin kızlarının mezuniyetini kutladığı bildirildi. 

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Anahtar Kelimeler:
ÇelyabinskAlabora
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