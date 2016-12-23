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Tekmeli saldırı

Geçtiğimiz haftalarda Almanya’yı karıştıran tekme görüntülerinin ardından bir tekmeli saldırı videosu da Hollanda’da ortaya çıktı

Tekmeli saldırı
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HOLLANDA'DA yolda yürüyen bir kadın hiç tanımadığı birinin tekme saldırısına uğradı. Şoke edici anlar kameraya kaydedildi. Hollanda'daki görüntülerde genç bir adamın kurbanını seçtiği arkasından koşarak uçan tekme attığı görülüyor. Kadın çığlıklar atarak sert zemine düşerken saldırgan hızla kaçıyor. Geçtiğimiz haftalarda metro girişinde Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşanan tekme olayı Almanya'yı ayağa kaldırmıştı.
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Etiketler; #tekmeli saldırı #Almanya #Hollanda
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