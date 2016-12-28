banner428
banner405

Tek gecelik ilişki uygulaması sonu oldu!

Meksikalı genç, ‘tek gecelik ilişki’ uygulaması Tinder aracılığıyla tanıştığı kadını öldürüp asitle eritti

Tek gecelik ilişki uygulaması sonu oldu!
banner404
MEKSİKA'NIN başkenti Mexico City’de geçtiğimiz yılların popüler dizisi ‘Breaking Bad’i hatırlatan bir cinayet gerçekleşti. 26 yaşındaki Valdez Bocanegra adlı genç, çöpçatanlık uygulaması Tinder üzerinden tanıştığı Francia Ruth adlı kadını öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı. 26 yaşındaki kadını kendisiyle cinsel ilişkiye girmediği gerekçesiyle öldürdüğü iddia edilen Bocanegra, suçlamalarla ilgili olarak konuşmaktan kaçındı. Mexico City Polis Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada, 3 Aralık’tan bu yana kayıp olan Ruth’un kıyafetlerinin Bocanegra’nın evinde bulunduğu, genç kadının bedeninin ise asit dökülerek eritildiği belirtildi. Bocanegra’nın evindeki çöp kutusunda insan kemiklerine de rastlandığını kaydeden Meksikalı yetkililer, “Şüphelinin balkonunda 6 kilogram ağırlığında eritilmiş insan eti bulduk. Tuvalette ise çok sayıda asit paketleri bulunuyordu” ifadelerini kullandı. Tinder üzerinden tanışan Ruth ve Bocanegra’nın, birkaç ay boyunca buluştukları belirtiliyor.

 
banner355
Etiketler; #Tinder #Tinder nedir #Meksika
İlgili Galeriler
Gökbel cıvıl cıvıl
Gökbel cıvıl cıvıl
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Önceki Haber
7 yaşındaki Muhammet kız ayakkabı giyiyor çünkü…
Sonraki Haber
Tek gecelik ilişki uygulaması sonu oldu!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.