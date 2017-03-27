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Taytlı iki kız uçağa alınmadı!

ABD'li havayolu şirketinin uygulaması sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Şirket ise, çocukların elindeki biletlerin kıyafet kuralı olduğunu belirtti

Taytlı iki kız uçağa alınmadı!

ABD'li havayolu şirketinin uygulaması sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Şirket ise, çocukların elindeki biletlerin kıyafet kuralı olduğunu belirtti

27 Mart 2017 Pazartesi 13:09
Taytlı iki kız uçağa alınmadı!
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ABD'NİN en büyük havayolu şirketlerinden United Airlines'ın, tayt giymiş olan iki kız çocuğu uçağa almaması büyük tepki çekti. Havayolu şirketi kızların kıyafetinin, ellerindeki bilet sınıfının 'uçuş kıyafeti kurallarına' uymadığını açıklayarak kararı savundu. Olay Pazar sabahı Denver-Minneapolis uçuşu öncesi yaşandı. Shannon Watts adlı Twitter kullanıcısının yaşananları paylaşmasıyla duyulan olayda, biri 10 yaşında olan 2 kız, United Airlines görevlilerince uçağa binmeden önce durduruldu.

Görevliler, ellerinde 'United Pass' bileti bulunan kızlara giydikleri taytların bu sınıftaki uçuşlar için uygun olmadığını söyleyerek, kızlardan taytlarının üstüne elbise giymelerini istedi.

Watts, aynı durumda olan bir başka kızın taytının üstüne elbise giymesinin ardından uçağa alındığını, iki çocuğun ise kapıdan geri dönmek zorunda kaldığını belirtti. Watts, dizlerinin üstünde şort giymiş bir adamın ise aynı bilet kategorisinde uçağa alındığını söyleyerek uygulamaya tepki gösterdi.

Havayolu şirketi kararı savundu

Olayın sosyal medyada yayılmasıyla, United Airlines, uygulamanın cinsiyetçi olduğunu savunanların eleştiri yağmuruna tutuldu.

United Airlines ise kızların elindeki bilet sınıfının kıyafet kuralı olduğunu belirterek, uçuş görevlilerinin uygulamasını savundu. Havayolu şirketi, 'United Pass' biletlerinin şirket çalışanlarına ya da onların 'uygun bulunan yakınlarına' verildiğini belirtti.

Kaynak: BBC Türkçe

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