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Tarım ilacı Roundup ABD'de "kanser izleme" listesinde

Kaliforniya eyaletinde, Monsanto’nun yabani ot öldürücü tarım ilacı Roundup kanser izleme listesine alındı

Tarım ilacı Roundup ABD'de "kanser izleme" listesinde

Kaliforniya eyaletinde, Monsanto’nun yabani ot öldürücü tarım ilacı Roundup kanser izleme listesine alındı

27 Haziran 2017 Salı 22:48
Tarım ilacı Roundup ABD'de "kanser izleme" listesinde
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, "Agro-kimyasal devi"  Monsanto'nun ürettiği Roundup ilacı, "kansere sebep olan kimyasallar" listesine  alındı. 

Dünya genelinde en çok kullanılan tarım ilacı olan, sağlık açısından  etkileri tartışılmaya devam edilen ve eleştirilerin odağı olan Roundup,  Kaliforniya eyaletinde kansere yol açan ilaçlar listesine konuldu.

Kaliforniya Çevre Sağlığı Tehlike Değerlendirme Ofisi  (OEHHA) yabani  otların öldürülmesi için kullanılan Roundup ilacını "kanser izleme listesine"  aldığını ve kararın 7 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağını duyurdu.

Biyolojik Çeşitlilik Merkezi'nden Nathan Donley, kararın  Kaliforniya'yı, "ABD'de kansere neden olan ilaçlardan korumada ülke lideri"  konumuna getirdiğini belirtirken, Monsanto karara karşı hukuksal girişimde  bulundu.

Kaliforniya'nın kararını memnuniyetle karşılayan aktivistler ve bilim  adamları, bunu "adalet yönünde atılmış bir adım" olarak nitelediler ve karara  karşı yasal girişimde bulunan Monsanto'nun bu manevrasının bilimsel bir doğruluk  ya da halkın sağlığı için değil "yalnızca kar amaçlı" olduğunu dile getirdiler.

Biyolojik Çeşitlilik Merkezi de yaptığı açıklamada, yakın tarihli bir  analize göre Kaliforniya'da kullanılan glifosatın yarısından fazlasının eyaletin  en yoksul sekiz bölgesinde olduğunu bildirdi.

2015 yılında, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) glifosatın insanlarda  muhtemel kanser yapıcı etkileri olduğunu açıklamıştı.

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Son Güncelleme: 27.06.2017 23:35
Anahtar Kelimeler:
AmerikaTarım Ilacı
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