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Tarihi gün! Silah bırakma alanlarına ulaştılar

Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren iç savaşın sona ermesinde bugün tarihi bir gün... Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) militanlarının tamamı, barış anlaşması gereği, silah bırakma ve topluma geri dönme sürecinin başlaması için toplanma alanlarına ulaştı

Tarihi gün! Silah bırakma alanlarına ulaştılar

Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren iç savaşın sona ermesinde bugün tarihi bir gün... Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) militanlarının tamamı, barış anlaşması gereği, silah bırakma ve topluma geri dönme sürecinin başlaması için toplanma alanlarına ulaştı

19 Şubat 2017 Pazar 11:06
Tarihi gün! Silah bırakma alanlarına ulaştılar
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YÜKSEK Barış Komisyonu, yaklaşık 7 bin militanın silah bırakma alanlarına ulaştığını açıkladı.
Devlet Başkanı Santos "FARC’ın silah bırakma ve topluma geri  dönmesi için belirlenen alanlara ulaşması tarihi bir gelişme" dedi. 50 yıllık iç savaş 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Kolombiya Yüksek Barış Komisyonu, yazılı açıklamasında, yaklaşık 7 bin  FARC militanının silah bırakma ve topluma geri dönme sürecinin başlaması için  belirlenen 26 bölgeye ulaştığını duyurdu.
3 hafta boyunca aralıksız  süren çalışmalar, Birleşmiş Milletler Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizması, Ulusal Polis Teşkilatı gibi kuruluşların desteğiyle sonuçlandırıldı.
Kolombiya’nın Nobel ödüllü Devlet Başkanı Juan Manuel Santos da sosyal  medya hesabından, "FARC’ın silah bırakma ve topluma geri dönmesi için belirlenen  alanlara ulaşması tarihi bir gelişme. Barışın ilerlediğini gösteren herkese  teşekkürler." değerlendirmesinde bulundu.
BM Kolombiya Misyon Şefi Jean Arnault da gecikmelere rağmen  militanların bölgelere ulaştığını ifade etti. 1 Mart itibarıyla silah bırakma  işlemlerinin başlamasının öngörüldüğünü aktaran Arnault, silahların depolanacağı  alanların bazılarının hala hazır olmadığını da belitti.
Ülkede 2 Ekim 2016'da hükümet ile FARC arasında imzalanan barış  anlaşması halk oylamasına götürülmüş, yaklaşık 13 milyon Kolombiyalının oy  kullandığı referandumda yüzde 50,24 "hayır" yanıtı çıkmıştı.
Küba'nın başkenti Havana'da yeniden masaya oturan tarafların uzun  görüşmelerin ardından 12 Kasım 2016'da vardığı yeni barış anlaşması, 24 Kasım  2016'da Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono  tarafından imzalanmıştı.
Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım  yüzyıldan fazla süren iç savaş, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6  milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
KolombiyaYüksek Barış KomisyonuFarc
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