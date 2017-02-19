Tarihi gün! Silah bırakma alanlarına ulaştılar

YÜKSEK Barış Komisyonu, yaklaşık 7 bin militanın silah bırakma alanlarına ulaştığını açıkladı.

Devlet Başkanı Santos "FARC’ın silah bırakma ve topluma geri dönmesi için belirlenen alanlara ulaşması tarihi bir gelişme" dedi. 50 yıllık iç savaş 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Kolombiya Yüksek Barış Komisyonu, yazılı açıklamasında, yaklaşık 7 bin FARC militanının silah bırakma ve topluma geri dönme sürecinin başlaması için belirlenen 26 bölgeye ulaştığını duyurdu.

3 hafta boyunca aralıksız süren çalışmalar, Birleşmiş Milletler Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizması, Ulusal Polis Teşkilatı gibi kuruluşların desteğiyle sonuçlandırıldı.

Kolombiya’nın Nobel ödüllü Devlet Başkanı Juan Manuel Santos da sosyal medya hesabından, "FARC’ın silah bırakma ve topluma geri dönmesi için belirlenen alanlara ulaşması tarihi bir gelişme. Barışın ilerlediğini gösteren herkese teşekkürler." değerlendirmesinde bulundu.

BM Kolombiya Misyon Şefi Jean Arnault da gecikmelere rağmen militanların bölgelere ulaştığını ifade etti. 1 Mart itibarıyla silah bırakma işlemlerinin başlamasının öngörüldüğünü aktaran Arnault, silahların depolanacağı alanların bazılarının hala hazır olmadığını da belitti.

Ülkede 2 Ekim 2016'da hükümet ile FARC arasında imzalanan barış anlaşması halk oylamasına götürülmüş, yaklaşık 13 milyon Kolombiyalının oy kullandığı referandumda yüzde 50,24 "hayır" yanıtı çıkmıştı.

Küba'nın başkenti Havana'da yeniden masaya oturan tarafların uzun görüşmelerin ardından 12 Kasım 2016'da vardığı yeni barış anlaşması, 24 Kasım 2016'da Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono tarafından imzalanmıştı.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren iç savaş, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.