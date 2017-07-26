Taliban terörü: 6 ölü

FARAH Valiliği Sözcüsü Naser Mehri, Şibe Koh'un Durcucan bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın Haydari'nin makam aracının geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlatıldığını söyledi.Saldırının, Haydari'nin polis karakollarını kontrol etmek için yola çıktığı anda yaşandığını ifade eden Mehri, patlamada kaymakam ve 5 korumasının öldüğünü belirtti.Saldırıyı Taliban üstlendi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.