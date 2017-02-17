Taliban'ın kaçırdığı 52 sivil serbest

AFGANİSTAN'IN kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde iki gün önce Taliban tarafından kaçırılan 52 sivil serbest bırakıldı. Cüzcan Valiliği Sözcüsü Reza Gafuri, aralarında çiftçilerin de bulunduğu sivillerin kanaat önderlerinin ara buluculuk yapmasıyla bırakıldığını söyledi. Esaretten kurtulanların sağlık durumu iyi. Taliban, sivillerin arsalar yüzünden çıkan kavga nedeniyle kaçırıldığını açıkladı. İki gün önce Çehl Band ve Çari Say bölgelerinde arsalarını görmeye gelen 52 sivili kaçırmıştı.