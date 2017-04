Tacizi canıyla önledi!

ALMANYA'nın Flensburg kentinde yaşayan Türk genci Mert Can Altunbaş, evinde hunharca bir cinayete kurban gitti. Bir kızı tacizcilerin elinden kurtaran genç, saldırganların hedefi oldu. Evine kadar takip edilen 20 yaşındaki Mert Can, soğukkanlı katiller tarafından evinde bıçaklanarak öldürüldü. Polis, üç kişinin karıştığı cinayeti içlerinden birinin işlediğini açıkladı. Saat 03.30 gibi meydana gelen olayın ardından hastaneye kaldırılan talihsiz genç, kurtarılamadı.

OLAY NASIL OLDU?

İfadelere göre olay şöyle gelişti: Geçtiğimiz hafta "Kings" isimli barda bir arkadaşının doğum günü eğlencesine katılan Mert Can, tanıdığı bir kızın bir grup genç tarafından taciz edildiğini gördü. Gençleri, "Kızı rahat bırakın" diye uyaran Mert Can, bu kez kendisi hedef haline geldi. Gençler ile Mert Can arasında önce barda, sonra kapı önünde tartışma çıktı. Olay yerine gelen polisler kavga çıkmasını engelledi. Ancak kızı taciz etmeleri engellenen gençler, "Seni bıçaklayacağız, o...çocuğu" diyerek Mert Can'a küfürler savurdu. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra ailesiyle birlikte yaşadığı Flensburg'un Klues semtindeki evine dönen Mert Can, hiçbir şeyden habersiz evde otururken, zil çaldı. Kapıyı açan Mert Can, karşısında tartıştığı Arnavut kökenli gençleri gördü. Katil, Mert Can'ı görür görmez bıçağı sapladı. Olay sonrası kaçan katil, sonra polise teslim oldu.

ÇOK SEVİLİYORDU

Polis iki kişinin cinayete doğrudan karışmakla suçlandığını açıkladı. Üçüncü bir kişi hakkında ise katili ve Mert Can'ın kavga ettiği kişiyi arabasıyla evin önüne götürdüğü gerekçesiyle "adam yaralamaya yardımcı olmak"tan soruşturma başlatıldığı bildirildi. Mert Can tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Çevresinde çok sevildiği öğrenilen Mert Can'ın tam bir futbol tutkunu olduğu ifade edildi.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Geçtiğimiz perşembe günü toprağa verilen Mert Can'ın cenaze törenine büyük katılım oldu. Mezarlığın çevresinde özel trafik önlemleri alan polis ekipleri, trafik akışını düzenledi. Cenazeye yaklaşık 400 kişi katıldı.Real Madrid taraftarı olan Mert Can için Real Madrid ile Bayern Münih arasındaki Şampiyonlar Ligi maçında pankart açıldı.