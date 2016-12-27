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'Suya zehir kattılar' iddiası

Suriye ordusu, başkent Şam'ın su kaynakları kontrol altına almak için kent çevresinde isyancılara karşı operasyon başlattı. İsyancıların şehir suyunu zehirlediği belirtiliyor

'Suya zehir kattılar' iddiası
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SURİYE ordusu, başkent Şam'ın su kaynakları kontrol altına almak için kent çevresinde isyancılara karşı operasyon başlattı. İsyancıların şehir suyunu zehirlediği belirtiliyor.
Syrien Damaskus Stadtansicht (Getty Images/AFP/G. Images) Halep'in Esad rejiminin kontrolüne geçmesinin ardından Suriye ordusu bu kez Şam ve civarında isyancılara karşı operasyonlarını yoğunlaştırdı. Suriye ordusunun başkentin şehir suyu şebekesini kontrol altına almak operasyonlarını artırdığı belirtiliyor. Muhaliflerin, Suriye ordusuna bağlı birliklerin Barada Vadisi üzerinden hava saldırıları düzenlediğini aktardıkları bildirildi.
Vadiye açılan ana yolların Suriye ordusuna katılarak muhaliflere karşı savaşan İran Devrim Muhafızları'ndan birlikler ve Lübnan Hizbullah'ından milislerin kontrolünde olduğu aktarılıyor.
 Şam'ın 18 kilometre kuzeybatısında yer alan vadinin, başkentin su ihtiyacının büyük bölümü için oldukça önemli. Suriye ordusu savaşçı muhaliflerin şehir suyuna dizel yakıt karıştırarak zehirlediğini öne sürmüştü. Muhalifler bu iddiayı kabul etmiyor. Ancak muhaliflerin Esad'a bağlı birliklere baskı uygulamak için çoğu kez suyun akışını kestikleri belirtiliyor. Fransız haber ajansı AFP şehir suyunun zehirlendiği gerekçesiyle Şam'a üç gün boyunca su verilemediğini bildirmişti.
HALEP'TE TOPLU MEZAR BULUNDU
Esad rejiminin Halep'te kontrolü sağlamasının ardından, kentte toplu mezarlar bulunduğu açıklanmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü General Igor Konaşenkov yaptığı açıklamada toplu mezarda çok sayıda cesedin bulunduğunu ve cesetlerin bazılarında silah yaralanmaları tespit ettiklerini belirtmişti.
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Etiketler; #zehir #Suriye ordusu #Şam #Syrien Damaskus Stadtansicht #Halep #esad rejimi
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