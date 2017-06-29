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'Suudi Prens'in saraya kapatıldı' iddiası

Geçtiğimiz günlerde veliaht prenslikten alınan eski içişleri bakanı Muhammed bin Nayif'in Suudi Arabistan topraklarından ayrılmasının yasaklandığı ve Cidde'deki saraya kapatıldığı iddia edildi. Ancak Suudi yetkilinin yaptığı açıklamada, "Saray hapsi kesinlikle doğru değil" denildi

'Suudi Prens'in saraya kapatıldı' iddiası

Geçtiğimiz günlerde veliaht prenslikten alınan eski içişleri bakanı Muhammed bin Nayif'in Suudi Arabistan topraklarından ayrılmasının yasaklandığı ve Cidde'deki saraya kapatıldığı iddia edildi. Ancak Suudi yetkilinin yaptığı açıklamada, "Saray hapsi kesinlikle doğru değil" denildi

29 Haziran 2017 Perşembe 12:16
'Suudi Prens'in saraya kapatıldı' iddiası
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GEÇTİĞİMİZ günlerde kraliyet üyeleri tarafından hem veliaht prenslikten hem de içişleri bakanlığı görevinden alınan Muhammed bin Nayif ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. 
 
New York Times'ın haberine göre Muhammed bin Nayif'in Suudi Arabistan topraklarından ayrılmasının yasaklandığı ve Cidde'deki saraya kapatıldığı iddia edildi. 
 
Nayif'e sınırlama getirilmesinin temel amacının ise yeni veliaht prens Muhammed bin Salman'a yönelik olası bir muhalefetin önüne geçmek olduğu düşünülürken 57 yaşındaki Nayif'in Cidde'deki sarayda ne kadar süre kapalı kalacağının bilinmediği belirtildi.  
 
Konu üzerine açıklamada bulunan Suudi dışişleri bakanlığından bir yetkili iddiaların "temelsiz ve yanlış" olduğunu belirtti.  

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Anahtar Kelimeler:
SUUDİ PRENSMuhammed Bin NayifSuudi Arabistan
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