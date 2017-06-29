'Suudi Prens'in saraya kapatıldı' iddiası

GEÇTİĞİMİZ günlerde kraliyet üyeleri tarafından hem veliaht prenslikten hem de içişleri bakanlığı görevinden alınan Muhammed bin Nayif ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.



New York Times'ın haberine göre Muhammed bin Nayif'in Suudi Arabistan topraklarından ayrılmasının yasaklandığı ve Cidde'deki saraya kapatıldığı iddia edildi.



Nayif'e sınırlama getirilmesinin temel amacının ise yeni veliaht prens Muhammed bin Salman'a yönelik olası bir muhalefetin önüne geçmek olduğu düşünülürken 57 yaşındaki Nayif'in Cidde'deki sarayda ne kadar süre kapalı kalacağının bilinmediği belirtildi.



Konu üzerine açıklamada bulunan Suudi dışişleri bakanlığından bir yetkili iddiaların "temelsiz ve yanlış" olduğunu belirtti.