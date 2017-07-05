Suudi Arabistan Türkiye'den ricada bulundu

SUUDİ Arabistan Dışişleri Bakanı Adel el-Jubeir, “Katar politikalarını değiştirene kadar, boykot yürürlükte kalacak" dedi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel el-Jubeir, Katar'a uygulanan boykota ilişkin açıklamada bulundu. Bakan el-Jubeyir, Katar'ın politikaların daha iyi bir yönde değiştirene kadar boykot uygulamasının sürdürmeye karar verdiklerini açıkladı. El-Jubeir, "Katar politikalarını daha iyi yönde değiştirene kadar siyasi ve ekonomik boykot devam edecek" dedi.

Bakan, Katar'a karşı atılacak adımların "uygun zamanda" yapılacağını ve gelecek adımların uluslararası hukuka uygun olacağını belirtti.

Suudi Arabistan ve dahilindeki 6 ülke, 5 Haziran 2017 tarihinde terör destek verdiği gerekçesiyle Katar'la diplomatik ilişkilerini kesme kararı aldı. Ardından Haziran ayı sonlarında Kuveyt, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in ültimatomunu Katar'a 13 maddelik talep listesi sundu. Katar listenin, bağımsızlığı kısıtlayan liste olduğunu gerekçe göstererek, talep listesini reddetmişti.

"TARAFSIZ KALMAYA DEVAM EDECEĞİNİ ÜMİT EDİYORUZ"

Katar'a yeni yaptırım tehdidinin ardından konuşan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El-Cubeyr "Katar krizinde Türkiye'nin tarafsız kalmaya devam edeceğini ümit ediyoruz" dedi.