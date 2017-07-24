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Suudi Arabistan'da şok gelişme

Suudi Arabistan'da El Cezire ve beIN Sports kanalları başta olmak üzere Katar'a ait internet sitelerine erişim gece yarısından bu yana sağlanıyor. Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında baş gösteren kriz sonrası erişime kapatılan El Cezire, beIN Sports ve Katar'a ait diğer internet sitelerinin yeniden erişime açılmasıyla ilgili resmi makamlardan açıklama yapılmadı. Suudi Arabistan daha önce Katar'a sunulan 13 maddelik listenin içinde yer alan El Cezire'nin kapatılmasına yönelik maddeden geri adım atarak, kanalın açık kalarak bazı yayın değişikliklerine gitmesi gerektiğini açıklamıştı

Suudi Arabistan'da şok gelişme

Suudi Arabistan'da El Cezire ve beIN Sports kanalları başta olmak üzere Katar'a ait internet sitelerine erişim gece yarısından bu yana sağlanıyor. Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında baş gösteren kriz sonrası erişime kapatılan El Cezire, beIN Sports ve Katar'a ait diğer internet sitelerinin yeniden erişime açılmasıyla ilgili resmi makamlardan açıklama yapılmadı. Suudi Arabistan daha önce Katar'a sunulan 13 maddelik listenin içinde yer alan El Cezire'nin kapatılmasına yönelik maddeden geri adım atarak, kanalın açık kalarak bazı yayın değişikliklerine gitmesi gerektiğini açıklamıştı

24 Temmuz 2017 Pazartesi 12:27
Suudi Arabistan'da şok gelişme
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ANCAK , Kraliyet Divanı Üyesi Suud el-Kahtani, sabah saatlerinde kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Al Jazeera ve Katar'a ait diğer sitelere ulaşılabilmesinin teknik arızadan kaynaklandığını, birkaç saat içinde arızanın giderilerek bu sitelerin tekrar erişime kapatılacağını belirtti.Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran'da Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle başlamıştı.Katar'a abluka uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine "Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün kapatılması, İran ile ilişkilerin kesilmesi ve Al Jazeera televizyonunun kapatılması" gibi şartların bulunduğu 13 maddelik talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.

13 MADDELİK LİSTE 6'YA İNDİ

Katar’a abluka uygulayan Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, Türk üssünün kapatılmasının da dahil olduğu 13 maddelik talep listesinden geri adım atmıştı. Dört ülkenin BM temsilcileri, bunun yerine Katar’a “terör ve her türlü aşırıcılıkla mücadele”nin yer aldığı altı maddelik yeni bir liste sunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
KatarKatar KriziSuudi ArabistanTürkiye
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