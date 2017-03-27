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‘Suriye’de Kürt devleti’ iddiası

Suriye kaynaklı bir haber sitesi, ABD’nin Irak ve Suriye’de bir Kürt devleti kurulması yönünde Kürt gruplarla anlaştığı iddia edildi

‘Suriye’de Kürt devleti’ iddiası

Suriye kaynaklı bir haber sitesi, ABD’nin Irak ve Suriye’de bir Kürt devleti kurulması yönünde Kürt gruplarla anlaştığı iddia edildi

27 Mart 2017 Pazartesi 08:30
‘Suriye’de Kürt devleti’ iddiası
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INSIDE Syria Media Center adlı haber portalında yayımlanan yazıda, ABD’nin Suriye topraklarında özerk bir Kürdistan kurulması konusunda Kürtlerle anlaştığı iddia edildi. Söz konusu anlaşmanın Rakka ve Tabka’nın geri alınmasının hemen ardından yürürlüğe gireceği öne sürüldü. İddiaya göre, Suriye’nin yanı sıra Amerikalılar, DEAŞ’ın yenilgiye uğratılması ve Suriye’nin yıkılmasının ardından Suriye ve Irak topraklarında kurulacak yeni büyük Kürdistan devletinin sınırlarını da çizdi. Yazıda, Washington’un Kürtleri, DEAŞ’ı yenebilecek tek güç olarak gördüğü de belirtildi.
PYD yalanladı
İddiayı Rus haber ajansı Sputnik’e değerlendiren Suriye Kürt İlerici Demokratik Partisi Yöneticisi Mustafa Hanifi, iddianın gerçeği yansıtmadığını savundu. Hanifi, ABD’nin önceliğinin DEAŞ’la mücadele olduğunu, Kürtlerle de bu kapsamda ortak hareket ettiğini söyledi. Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) yöneticisi Müslim Mihemed ise ABD’nin öteden beri Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında Kürt devleti kurmayı arzuladığını savundu. Suriye’nin kuzeyinde faaliyet gösteren ve  PKK’nın ülkedeki uzantısı PYD Kobani Dışı lişkiler Sorumlusu Ewwas Eli ise, iddiayı kesin bir dille yalanladı.

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Anahtar Kelimeler:
SuriyeKürt DevletiABD
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