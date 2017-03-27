‘Suriye’de Kürt devleti’ iddiası

INSIDE Syria Media Center adlı haber portalında yayımlanan yazıda, ABD’nin Suriye topraklarında özerk bir Kürdistan kurulması konusunda Kürtlerle anlaştığı iddia edildi. Söz konusu anlaşmanın Rakka ve Tabka’nın geri alınmasının hemen ardından yürürlüğe gireceği öne sürüldü. İddiaya göre, Suriye’nin yanı sıra Amerikalılar, DEAŞ’ın yenilgiye uğratılması ve Suriye’nin yıkılmasının ardından Suriye ve Irak topraklarında kurulacak yeni büyük Kürdistan devletinin sınırlarını da çizdi. Yazıda, Washington’un Kürtleri, DEAŞ’ı yenebilecek tek güç olarak gördüğü de belirtildi.

PYD yalanladı

İddiayı Rus haber ajansı Sputnik’e değerlendiren Suriye Kürt İlerici Demokratik Partisi Yöneticisi Mustafa Hanifi, iddianın gerçeği yansıtmadığını savundu. Hanifi, ABD’nin önceliğinin DEAŞ’la mücadele olduğunu, Kürtlerle de bu kapsamda ortak hareket ettiğini söyledi. Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) yöneticisi Müslim Mihemed ise ABD’nin öteden beri Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında Kürt devleti kurmayı arzuladığını savundu. Suriye’nin kuzeyinde faaliyet gösteren ve PKK’nın ülkedeki uzantısı PYD Kobani Dışı lişkiler Sorumlusu Ewwas Eli ise, iddiayı kesin bir dille yalanladı.