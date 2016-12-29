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Suriye'de tarihi imzalar atıldı! Ateşkes bu gece başlıyor

Rusya lideri, rejim ve muhaliflerin üç ayrı belge imzaladığını dünyaya ilan etti. Türkiye ve Rusya'nın garantörü olduğu ateşkes anlaşması bu gece yarısında yürürlüğe giriyor

Suriye'de tarihi imzalar atıldı! Ateşkes bu gece başlıyor

Rusya lideri, rejim ve muhaliflerin üç ayrı belge imzaladığını dünyaya ilan etti. Türkiye ve Rusya'nın garantörü olduğu ateşkes anlaşması bu gece yarısında yürürlüğe giriyor

29 Aralık 2016 Perşembe 14:12
Suriye'de tarihi imzalar atıldı! Ateşkes bu gece başlıyor
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İÇ savaşın altıncı yılını doldurmak üzere olduğu Suriye'de tarihi ateşkes anlaşması imzalandı. Anlaşmayı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin duyurdu. Hemen ardından Türkiye ve Suriye de resmi açıklamalarla ateşkesi ilan etti. Rejim ve muhaliflerin imzaladığı anlaşmanın garantörleri Türkiye ve Suriye.Putin'le aynı dakikalarda açıklama yapan Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ateşkesin bu gece yarısı saat 00.00'dan itibaren uygulanacağını bildirdi. Ankara'nın verdiği bilgiye göre, BM tarafından terör örgütü olarak kabul edilen gruplar anlaşmanın dışında tutuldu. Ateşkesin dışında kalan söz konusu gruplar, IŞİD ile adını Feth El Şam Cephesi olarak değiştiren Nusra Cephesi.

Şam rejimi ve muhalifler arasında üç ayrı belge imzalandığını belirten Rusya lideri, "İlk belge, Suriye topraklarında ateşkes sağlanmasıyla ilgili. İkinci belge, ateşkes rejiminin kontrolüyle ilgili önlemlere yönelik. Üçüncü belge ise Suriye'de çözüm için barış görüşmelerinin başlatılması hakkında bir bildiri" dedi.

PUTİN, SURİYE'DE RUS ASKERİ VARLIĞININ AZALTILMASINI KABUL ETTİ

Anlaşmanın Rusya'nın Türkiye ve İran ile yaptığı çalışmaların sonucu olduğunu aktaran Putin, "Elbette, yapılan anlaşmalar kırılgan. Anlaşmaların korunması ve geliştirilmesi için özel önem gösterilmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

Putin ayrıca, Suriye'deki Rus askeri varlığının azaltılmasını kabul ettiğini duyurdu. Rus lider, "Suriye hükümetine terörle mücadele desteği vermeyi sürdüreceğiz. Tartus ve Hmeymim'deki Rus askeri üslerinin geliştirilmesi konusundaki anlaşmalara da bağlı kalacağız" dedi.

TÜRKİYE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Türk Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden yayımladığı açıklamanın tamamı şöyle:

"Bilindiği gibi, Suriye ihtilafının kapsamlı siyasi çözümü yolunda rejim ve muhalefet arasında görüşmelerin başlatılması, şiddete son verilmesi ve insani yardımların yapılabilmesi amacıyla uzun zamandır yoğun bir çalışma yürütüyoruz. 

Bu çabalarımızın sonucunda, Suriye’de çatışan taraflar arasında, ülke genelinde 30 Aralık 2016 günü saat 00.00 itibariyle ateşkese gidilmesi hususunda bir mutabakata varılmıştır. Bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyoruz. 

BM Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü olarak kabul edilen gruplar bu mutabakatın dışındadır. 

Bu düzenlemeye Türkiye ve Rusya Federasyonu garantör sıfatıyla destek vermektedir. 

Taraflar, bu düzenlemeyle, hava saldırıları dahil, silahlı saldırıları durdurmayı, kontrolleri altındaki bölgeleri birbirleri aleyhine genişletmemeyi taahhüt etmişlerdir. 

Bu ateşkese tüm tarafların riayet etmesi önem taşımaktadır. Türkiye ve Rusya çatışmasızlık durumuna güçlü destek vermekte olup , bunun takibini de birlikte yapacaklardır. 

Sahadaki gruplar üzerinde nüfuzu olan ülkelerin de ateşkesin idamesi yolunda gerekli desteği sağlaması kuşkusuz büyük önem taşımaktadır. 

Ülkemiz , birkaç gün önce Halep'ten insani amaçlı tahliyelerin tamamlanmasında ve yarından itibaren de Suriye genelinde ateşkesin devreye girmesinin sağlanmasında belirleyici rol oynamıştır. 

Türkiye, çatışmasızlık durumuna tam olarak riayet edilmek suretiyle, Suriye'de Cenevre Bildirisi ve 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı temelinde gerçek bir siyasi geçişin sağlanabilmesi amacıyla, kısa süre içinde Astana’da rejim ve muhalefetin garantör ülkelerin nezaretinde biraraya gelerek BM gözetimindeki siyasi süreci yeniden canlandırma yolunda kaydadeğer adımlar atmaları ümidiyle, bu kapsamdaki çabalarını ara vermeden sürdürecektir."

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Anahtar Kelimeler:
SuriyeRusyaTürkiyeAteşkesRejimMuhaliflerSon DakikaSon Dakika HaberleriHaberlerVladimir PutinAnlaşma
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