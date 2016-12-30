Suriye'de korkulan oldu

TÜRKİYE ile Rusya'nın garantörlüğünde Suriye'deki rejim güçleri ve muhalifler arasında ilan edilerek TSİ 01.00'da başlayan ateşkeste son duruma ilişkin ajanslardan haberler gelmeye devam ediyor.

Reuters'ın haberine göre, Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü, rejim güçlerine ait savaş uçaklarının bugün, Hama vilayetinin kuzeyinde muhalifleri hedef alan en az 16 hava saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü'nden daha önce yapılan açıklamada,, Suriye hükümetini destekleyen güçler ile muhalifler arasında başkent Şam yakınlarında çatışmalar yaşandığı ve askeri helikopterlerin de katıldığı çatışma dışında ülke çapındaki ateşkese riayet edildiği duyurulmuştu.

Muhalif gruplardan bir yetkili de Suriye ordusunun Şam'ın içme suyunun büyük bölümünü sağlayan vadide kontrolü ele almak için geçen hafta askeri operasyon başlattığını ifade etmişti.

Anadolu Ajansı sabah saatlerinde geçtiği haberde de ateşkesin, rejim güçlerinin yer yer saldırılar düzenlemesine karşın büyük ölçüde uygulandığı bildirilmişti.

AA muhabirlerinin cephe hatlarındaki kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Hama'nın Soran ilçesi, İdlib'in Cisr Şugur ve Cebel ez-Zeviye kırsalı, Dera'daki Eski Gümrük bölgesi ve Yavda Köyü ile Şam’ın batı kırsalındaki Barada Vadisi'ne, Suriye ordusu ve rejim yanlısı yabancı terör gruplarınca zaman zaman saldırılar düzenlendi. Haberde, "Muhalif güçlerde ve sivillerde can kaybı yaşanmadı" denildi.

ÇAVUŞOĞLU: EL NUSRA ASTANA'DA OLAMAZ

Ateşkesin uygulanmasının başarılı olması durumunda rejim ve muhalifler, Türkiye ile Rusya öncülüğünde, Kazakistan'ın başkenti Astana'da siyasi müzakerelere başlayacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski adı El Nusra olan Fetih el Şam Cephesi'nin Astana'daki müzakerelerde yer alamayacağını belirtti.

Çavuşoğlu, "El Nusra terör örgütüdür, olamaz. El Nusra’yı sanki masum bir örgüt gibi değerlendirmeye çalışıyorlar. El Nusra ve DAEŞ bunların adını kimse bilmezken Türkiye tarafından terör örgütü listesine alınmıştır" dedi.