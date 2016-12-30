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Suriye'de "ateşkes ihlali" iddiası!

Suriye'de ateşkesin ihlal edildiği haberleri geliyor. Rejim için helikopter desteğiyle saldırdıkları iddia ediliyor

Suriye'de "ateşkes ihlali" iddiası!

Suriye'de ateşkesin ihlal edildiği haberleri geliyor. Rejim için helikopter desteğiyle saldırdıkları iddia ediliyor

30 Aralık 2016 Cuma 14:15
Suriye'de "ateşkes ihlali" iddiası!
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SURİYE rejim güçlerinin bu sabah saatlerinde Şam yakınlarında muhaliflerle çatıştığı öne sürüldü. Sürmekte olan ateşkesi bozduğu öne sürülen rejim için helikopter destekli silah kullandıkları iddia edilyior. 
Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin yaptığı açıklamaya göre olay muhaliflerin elinde olanığı bir vadide gerçekleşti.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi çatışmanın, Şam'ın kuzeybatısındaki isyancıların yaşadığı bir vadide gerçekleştiğini söyledi.İsyancılardan bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada çatışmanın Suriye ordusunun geçen hafta Şam'ın çoğu su kaynağını sağlayan alanı tekrar ele geçirmek için düzenlediği saldırının olduğu bölgede yaşandığını bildirdi.  
DÜN GECE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ
Türkiye ve Rusya Federasyonu'nun garantör sıfatıyla destek verdiği, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından terör örgütü olarak kabul edilen grupların kapsam dışı bırakıldığı ateşkesin uygulama süreci 30 Aralık 2016 tarihinde yerel saatle 00.00'da (TSİ 01.00) başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
SuriyeAteşkes IhlaliSuriye İnsan Hakları GözlemeviŞam
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