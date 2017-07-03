'Süper araba' enkaza döndü! 665 bin lira duvara tosladı

İngiltere'nin Trowbridge kentinde, "süper araba" olarak bilinen 145 bin sterlinlik (yaklaşık 665 bin TL) McLaren 570S model bir otomobil, bir evin duvarına çarptıktan sonra tanınamayacak hale geldi. Kazanın en ilginç yanı aracın sürücüsü ve beraberindeki kişi sıyrıklarla kurtuldu