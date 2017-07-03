'Süper araba' enkaza döndü! 665 bin lira duvara tosladı

SAATTE 515 km hız yapabilen aracın eve kaç kilometre hızla çarptığı bilinmiyor.
Pazar günü sabaha karşı meydana gelen olayda, evde ağır hasar oluşurken aracın sürücüsü ve diğer kişinin araba alev almadan önce dışarı çıkmayı başardıkları belirtiliyor.
Damien Bence adlı itfaiye görevlisi, "Araba duvara bindirmeden önce elektrik direğine çarpmış. İçeridekilerin kurtulması tamamen mucize" dedi
3.8 litrelik motoru bulunan spor araba, 100 kilometreye, 3.2 saniye içinde çıkıyor.
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