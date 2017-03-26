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25 Mart 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
25 Mart Günlük Burç Yorumu

Suni teneffüsle köpeği kurtardı

ABD’nin California eyaletinde bir itfaiye eri, yanan bir evden kurtardığı köpeği, suni teneffüsle hayata döndürdü

Suni teneffüsle köpeği kurtardı

ABD’nin California eyaletinde bir itfaiye eri, yanan bir evden kurtardığı köpeği, suni teneffüsle hayata döndürdü

26 Mart 2017 Pazar 10:43
Suni teneffüsle köpeği kurtardı
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BBC’nin haberine göre,Andrew Klein adlı itfaiyeci, nefes almadığı için öldü sanılan köpeğe, “Ben pozitif bir insanım. Canlandırmayı deneyelim” diyerek önce burnundan suni teneffüs yaptı. Ardından köpeğe oksijen maskesi takıldı. Nalu adlı 10 yaşındaki köpek 20 dakika sonra gözlerini açtı. Bilinci yerine gelen köpek yürümeye başladı. Köpeğin bir gün oksijen çadırında tutulduktan sonra tamamen iyileştiği belirtiliyor. Geçen yıl da Romanya’nın Pitesti kentinde bir itfaiye görevlisi, yangında karbonmonoksitten zehirlenen bir köpeği suni teneffüs ve kalp masajıyla hayata döndürmüştü. 

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Anahtar Kelimeler:
Suni TeneffüsABDCalifornia
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