Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 14°
Parçalı az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87473
ALTIN
146.502
DOLAR
3.6888
STERLIN
4.6113
EURO
3.9268
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
11 Şubat 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
11 Şubat Günlük Burç Yorumu
11 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
11 Şubat 2017 Alanya -...
Basenlerden kurtulmanın yolları
Basenlerden kurtulmanın yolları

Stadyumda izdiham: 17 ölü

Futbol stadyumunda yaşanan izdihamda 17 kişi hayatını kaybetti, yüzlercesi de yaralandı.

Stadyumda izdiham: 17 ölü

Futbol stadyumunda yaşanan izdihamda 17 kişi hayatını kaybetti, yüzlercesi de yaralandı.

11 Şubat 2017 Cumartesi 11:52
Stadyumda izdiham: 17 ölü
banner404

BBC'DE yer alan habere göre, yerel yetkililer, ülkenin kuzeyindeki Afrika ülkesi Angola'nın Uige şehrinde, futbol maçı izlemek için stadyuma gelen yüzlerce kişinin kapılara  hücum ederek içeri girmeye çalışması sonucu 17 kişinin öldüğünü açıkladı.

5'i ağır olmak üzere yüzlerce kişinin yaralandığı olayda, yere düşen  insanların ezilerek ve boğularak yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bu arada görgü tanıkları, 1. Lig maçının yapıldığı 8 bin kişilik  stadyuma kapasitesinin üstünde kişinin girmeye çalıştığını anlattı.

Maça ev sahipliği yapan Recreativo de Libolo takımı internet sitesi  üzerinden yaptığı açıklamada, "Angola futbol tarihinin eşi benzeri olmayan en  trajik olayı" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Jose Eduardo dos Santos olayla ilgili soruşturma  başlatılmasını istedi.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Güneybatı AfrikaAngolaUige
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O ülkede turizmin başındaki isim istifa etmek zorunda kaldı, işte nedeni
O ülkede turizmin başındaki isim istifa etmek zorunda kaldı, işte nedeni
Fed`de deprem! Trump istifası
Fed`de deprem! Trump istifası
Ülke şokta! 6.5 büyüklüğünde deprem! Halk dışarıda
Ülke şokta! 6.5 büyüklüğünde deprem! Halk dışarıda

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals