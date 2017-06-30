Sosyal medya için flaş karar!

ONAYLANAN yasaya göre, nefret söylemi barındıran içerikleri ve yalan haberleri 24 saat içinde kaldırmayan sosyal platformlara 50 milyon euro’ya kadar para cezası uygulanacak.
Sosyal medya platformları, tasarıya karşı çıkmıştı.
Yaygınlaşan ırkçılık ve nefret söylemi
Ülkeye çok sayıda mültecinin girmesinin ardından Almanya'da, sosyal medyada ırkçılık ve nefret söyleminin daha yaygınlaştığına inanılıyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.