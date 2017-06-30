Sosyal medya için flaş karar!

ONAYLANAN yasaya göre, nefret söylemi barındıran içerikleri ve yalan haberleri 24 saat içinde kaldırmayan sosyal platformlara 50 milyon euro’ya kadar para cezası uygulanacak.



Sosyal medya platformları, tasarıya karşı çıkmıştı.



Yaygınlaşan ırkçılık ve nefret söylemi



Ülkeye çok sayıda mültecinin girmesinin ardından Almanya'da, sosyal medyada ırkçılık ve nefret söyleminin daha yaygınlaştığına inanılıyor.