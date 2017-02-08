banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Parçalı az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87477
ALTIN
148.414
DOLAR
3.7390
STERLIN
4.6832
EURO
3.9945
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
08 Şubat 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
08 Şubat Günlük Burç Yorumu
Kuru öksürük nasıl geçer?
Kuru öksürük nasıl geçer?
Tırtıl istilası tehdidi! Gıda sıkıntısı yaşanabilir
Tırtıl istilası tehdidi! Gıda sıkıntısı...

Son dakika... Trump'tan skandal liste!

Medyanın kasıtlı olarak haberleştirmediği belirtilen terör saldırıları listesinde, haftalarca dünya gündemini sarsmış olaylar yer alıyor. Beyaz Saray'ın listesinde Türkiye'den üç saldırı var. Listenin en büyük hatası ise, sıradan cinayetleri terör saldırısı olarak ilan etmesi

Son dakika... Trump'tan skandal liste!

Medyanın kasıtlı olarak haberleştirmediği belirtilen terör saldırıları listesinde, haftalarca dünya gündemini sarsmış olaylar yer alıyor. Beyaz Saray'ın listesinde Türkiye'den üç saldırı var. Listenin en büyük hatası ise, sıradan cinayetleri terör saldırısı olarak ilan etmesi

08 Şubat 2017 Çarşamba 10:20
Son dakika... Trump'tan skandal liste!
banner404

GÖREVE gelir gelmez medyaya savaş açan ABD Başkanı Donald Trump, yedi ülkeye getirdiği seyahat yasağını çok sayıda terör saldırısının basın tarafından görmezden gelindiğini söyleyerek savundu.

Trump, "Avrupa’nın her yerinde saldırılar oluyor ama bunların hepsi haber yapılmıyor. Birçok saldırı haber yapılmıyor. Sahtekar basın bu olaylardan bahsetmek istemiyor" cümlelerini sarfetti.

ABD Başkanı'nın açıklamasından dakikalar sonra bu kez Beyaz Saray sahne aldı, Trump'ın sözünü ettiği saldırıların bir listesini yayınladı.

Ancak listede yer verilen ve medya tarafından kasıtlı olarak haberleştirilmediği öne sürülen 78 saldırıdan neredeyse tamamının, haftalarca dünya gündeminden hiç düşmediği görülüyor.

Listede Türkiye'den Sultanahmet Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde turistleri hedef alan bombalar ile Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen terör saldırısı yer aldı.

Avustralya'dan Cezayir'e...

Paris'teki konser saldırıları, Nice'teki TIR saldırısı, Berlin'deki Noel saldırısı, ABD California'daki San Bernardino saldırıları listede diğer göze çarpanlar arasında.

Afganistan'dan Avustralya ve Cezayir'e kadar uzanan dünya çapındaki listede Sydney'deki kafe baskını, Florida'daki gece kulübü saldırısı gibi olaylar da var.

İngiliz The Guardian gazetesi, listenin çok sayıda hatayla dolu olduğunu aktarıyor. Birçok sıradan cinayeti listeye koyan Beyaz Saray'ın ipliğini pazara çıkaran gazete, dünyada ses getiren saldırıların ise linklerini paylaştı. The Guardian yalnızca kendi web sitesinin değil BBC, CNN ve Trump yanlısı Fox News'in linklerine de yer verdi.

Listede ayrıca basit yazım yanlışları da var.

'Alternatif gerçeklik'

Yemin töreninde toplanan kalabalığın fotoğrafları, Trump-medya savaşının fitilini ateşlemişti. 2009'da çekilen fotoğraflara rağmen ABD Başkanı tüm zamanların en kalabalık yemin töreninin kendisinin ki olduğunda inat etti ve açık bir çarpıtmaya imza attı. Ardından Trump'ın başdanışmanı Kellyanne Conway Hitler dönemini hatırlatan bir tanım yaptı, fotoğraf operasyonunu 'alternatif gerçekler' diye tasvir etti.

banner355
Anahtar Kelimeler:
ABDDonald TrumpTerörListeTürkiyeİstanbulSultanahmetBeyaz SaraySon DakikaSon Dakika HaberleriHaberler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
El Bab'ın kalbine girildi!
El Bab'ın kalbine girildi!
4 trilyon doları koruyan adam
4 trilyon doları koruyan adam
BM'den yeni DEAŞ raporu!
BM'den yeni DEAŞ raporu!

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals