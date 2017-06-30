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Son dakika... Trump'ın seyahat yasağı başladı

Yüksek mahkemenin kısmen onayıyla yürürlüğe sokulan yeni kurallara göre, ABD'de yakını bulunmayan Suriye, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarının ülkeye girişi engelleniyor. Büyükanne ve babalar, halalar, teyzeler, amcalar, dayılar ve yeğenler 'gerçek' aile yakını sayılmıyor. Nişanlılar, son anda yapılan değişiklikle listeden çıkarıldı

Son dakika... Trump'ın seyahat yasağı başladı

Yüksek mahkemenin kısmen onayıyla yürürlüğe sokulan yeni kurallara göre, ABD'de yakını bulunmayan Suriye, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarının ülkeye girişi engelleniyor. Büyükanne ve babalar, halalar, teyzeler, amcalar, dayılar ve yeğenler 'gerçek' aile yakını sayılmıyor. Nişanlılar, son anda yapılan değişiklikle listeden çıkarıldı

30 Haziran 2017 Cuma 08:17
Son dakika... Trump'ın seyahat yasağı başladı
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ABD Başkanı Donald Trump'ın nüfusunun çoğunluğu Müslümanlardan oluşan altı ülkenin vatandaşları ve tüm mültecilere yönelik getirdiği tartışmalı seyahat kısıtlamaları yürürlüğe girdi. Yeni kurallarla, ABD'de aile yakınları ve iş ilişkileri olmayan İranLibyaSuriyeSomali, Sudan ve Yemen vatandaşları ile tüm mültecilere vize verilmeyebilecek ve girişleri kısıtlanabilecek.Büyükanne ve babalar, halalar, teyzeler, amcalar, dayılar ve yeğenler 'gerçek' aile yakını sayılmıyor. Washington, son anda yaptığı değişiklikle daha önce listede bulunan nişanlıları çıkardı. Nişanlı olanlar da yakın akraba kategorisine dahil edildi.

Uluslararası haber ajansları, havalimanlarından ilk fotoğrafları dünyaya servis etti. Bazı göstericilerin "Müslümanlar hoşgeldiniz" pankartları taşıdığı görülürken, birçok avukatın ücretsiz danışmanlık hizmeti verdiği belirtiliyor.Yüksek Mahkeme, Başkan Trump'ın 6 ülkenin vatandaşlarına yönelik seyahat yasağının kısmen yürürlüğe girmesine izin vermişti. Mahkeme, yasağın ABD'de gerçek bir yakını ya da bağlantısı bulunmayan kişiler için de geçerli olabileceğini duyurmuştu.Başkan Trump, "Ulusal güvenliğimiz için açık bir zafer" diyerek mahkemenin kararını tebrik etmişti.Trump'ın 27 Ocak'ta imzaladığı başkanlık kararnamesi, nüfusunun çoğu Müslüman Suriye, Irak, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarına 90 gün, mültecilere ise 120 gün ABD'ye giriş yasağı getirmişti.

Federal mahkemeler reddetmişti

Havaalanlarında protesto gösterileri düzenlemesine yol açan kararname, ayrımcı olduğu gerekçesiyle federal temyiz mahkemeleri tarafından reddedilmişti.Başkan Trump bunun üzerine 6 Mart'ta ikinci bir kararname imzalamış, Irak vatandaşları ile Yeşil Kart sahiplerini yasak kapsamı dışına çıkarmıştı.ABD'de yargı Donald Trump'ın ikinci seyahat yasağını da durdurdu.Trump ayrıca, ABD'nin göçmen programını da 120 gün boyunca askıya almış ve Suriye vatandaşlarının ülkeye girişini 'süresiz' durdurmuştu.Beyaz Saray da bu ay, yasağın derhal yeniden yürürlüğe girmesi için ABD Yüksek Mahkemesi'ne iki başvuru yapmıştı.

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Donald TrumpVizeSeyahatYasakGöçmenSudanWashington
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