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30 Haziran 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
30 Haziran Günlük Burç Yorumu

Son dakika - New York'ta hastanede silahlı saldırı

New York'taki Bronx Lebanon Hastanesi’nden silah sesleri duyuldu. Yetkililer 2 kişinin yaralandığını açıkladı

Son dakika - New York'ta hastanede silahlı saldırı

New York'taki Bronx Lebanon Hastanesi’nden silah sesleri duyuldu. Yetkililer 2 kişinin yaralandığını açıkladı

30 Haziran 2017 Cuma 23:02
Son dakika - New York'ta hastanede silahlı saldırı
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BD'NİN New York kentindeki bir hastanede silahlı saldırganın tüfekle çevresindekilere ateş etmesi sonucu yaralılar olduğu belirtildi.

New York polisinden yapılan açıklamada, Bronx Lebanon hastanesinden silahlı saldırı ihbarı geldiği ifade edilerek, vatandaşlardan hastane ve çevresinden uzak durmaları istendi.

HASTANE KUŞATILDI, OPERASYON DÜZENLENİYOR

Açıklamada, silahıyla hala hastane içinde olan saldırganın etkisiz hale getirilmesi için polisin tüm hastaneyi kuşattığı ve operasyon düzenlediği kaydedildi.  ABD medyası hastane kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, aralarında doktorların da olduğu birden çok kişinin yaralandığını duyurdu.

Haberlerde, saldırganın eski hastane çalışanı olduğu da iddia edildi.

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Son Güncelleme: 30.06.2017 23:20
Anahtar Kelimeler:
Son DakikaNew YorHastaneSilahlı SaldırıBronx Lebanon Hastanesi
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