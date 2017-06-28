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Son dakika: Fransa ile ABD anlaştı! Beraber vuracaklar...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de kimyasal saldırı gerçekleşmesi halinde koordineli biçimde ortak karşılık verme kararı aldı

Son dakika: Fransa ile ABD anlaştı! Beraber vuracaklar...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de kimyasal saldırı gerçekleşmesi halinde koordineli biçimde ortak karşılık verme kararı aldı

28 Haziran 2017 Çarşamba 16:38
Son dakika: Fransa ile ABD anlaştı! Beraber vuracaklar...
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ELYSEE Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un Trump ile telefon  görüşmesi yaptığı bildirildi.
 
Görüşmede Suriye konusunun ele alındığı belirtilen açıklamada,  kimyasal bir saldırı olması halinde koordineli bir biçimde ortak karşılık  verilmesinin görüşüldüğü kaydedildi.ABD daha önce Suriye rejiminin İdlib'teki kimyasal saldırısının  ardından 6 Nisan'da saldırıda kullanılan hava üssü Şayrat'ı bombalamıştı.
 
Kimyasal 'kırmızı çizgi'
 
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bugün yaptığı açıklamada, Suriye  rejiminin Şayrat Hava Üssü'nde yeni ve büyük bir kimyasal saldırıya  hazırlandığını tespit ettiklerini duyurmuştu.
 
Emmanuel Macron, daha önce yaptığı açıklamada, Suriye'de kimyasal  silah depolarının yerini tespit etmeleri halinde tek başlarına imha edeceklerini, kimyasal silah kullanılmasının kırmızı çizgileri olduğunu bildirmişti.
 
Cumhurbaşkanı Macron ayrıca, Donald Trump'ı ülkesinin 14 Temmuz  Bağımsızlık Günü kutlamalarına da davet etti.

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