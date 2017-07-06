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Son dakika... Dokuz saatte 77 cm yağış! Sel önüne gelen her şeyi yıktı

Japonya'yı vuran aşırı yağışlar su baskınları ve heyelanları beraberinde getirdi, 400 bin insan evini terk etmek zorunda kaldı. 11 insana ulaşılamıyor, feci fotoğraflar geliyor

Son dakika... Dokuz saatte 77 cm yağış! Sel önüne gelen her şeyi yıktı

Japonya'yı vuran aşırı yağışlar su baskınları ve heyelanları beraberinde getirdi, 400 bin insan evini terk etmek zorunda kaldı. 11 insana ulaşılamıyor, feci fotoğraflar geliyor

06 Temmuz 2017 Perşembe 09:48
Son dakika... Dokuz saatte 77 cm yağış! Sel önüne gelen her şeyi yıktı
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JAPONYA'YA yağan rekor miktarda yağışlar 11 kişinin kaybolmasına, bir erkeğin de heyelan altında kalmasına yol açtı.

Kyushu adasındaki Fukuoka ve Oita kentleri sular altında kaldı, uluslararası haber ajansları 400 bin insanın evini terk etmek zorunda kaldığını bildiriyor.

Reuters haber ajansı, Fukuoka'ya dokuz saat içinde 77 santimetre yağış düştüğünü bildiriyor. Meteoroloji yetkilileri, söz konusu oranın Temmuz ayındaki tüm yağışların 2.2 katı olduğunu açıkladı. Reuters, birçok noktada heyelan meydana geldiğini de aktarıyor.

Geceyi tahliye merkezinde geçiren felaketzedelerden biri, "Büyük bir gürültü duydum, sonra evim patladı. Bir ağaç duvarı delip odama girdi" sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

Ordu birlikleri, polisler ve itfaiyecilerin yer aldığı 7 bin 500 kişilik kurtarma ekibi, su baskınlarından zarar görenlere yardım etmeye çalışıyor.

Uluslararası ajansların geçtiği fotoğraflarda selde sürüklenen ağaçların köprüleri tıkadığı, bir demiryolu köprüsünün ise yerle bir olduğu görülüyor.

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